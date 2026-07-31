Іспанія розгорне авіаційний загін в Румунії в межах місії НАТО Сьогодні 03:15 — Світ

Іспанія розгорне авіаційний загін в Румунії в межах місії НАТО

Іспанський тактичний авіаційний загін (DAT) Paznic розгорнуть в Румунії для участі в місії НАТО з посиленого патрулювання повітряного простору eAP-72.

Про це повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

«Протягом наступних чотирьох місяців наші льотчики посилюватимуть союзницьке стримування, захищатимуть цілісність повітряного простору Альянсу та сприятимуть стабільності на східному фланзі, в регіоні, що має особливе стратегічне значення для європейської атлантичної безпеки», — йдеться у повідомленні.

Контингент складається приблизно з 200 військовослужбовців Повітряних сил та Космічних сил, залежно від різних фаз розгортання, запланованих ротацій та поступової інтеграції можливостей. Загін включає командування, операції, екіпаж, технічне обслуговування літаків, логістичну підтримку, захист сил, системи зв’язку та інформації, медичний, юридичний, адміністративний, охоронний та загальний допоміжний персонал.

Зазначається, що основу повітряного внеску складають сім винищувачів F-18M, які залишатимуться в районі протягом усього розгортання. Крім того, протягом перших двох місяців місії контингент підтримуватиме літак A400M. Пізніше, на завершальному етапі операції, до сил приєднаються три гелікоптери NH-90, які візьмуть на себе місії боротьби з безпілотними авіаційними системами (C-UAS).

В міністерстві поінформували, що місія буде проводитися з авіабази Міхаїла Когелнічану (MK AB), об’єкта особливого значення для присутності союзників у Румунії та для операцій у Чорноморському регіоні. З цієї бази іспанський контингент діятиме у координації з приймаючою країною, командними структурами НАТО та іншими союзними підрозділами, розгорнутими в регіоні.

«Місія eAP-72 демонструє здатність Іспанії створювати, проєктувати та підтримувати значний авіаційний загін за кордоном, інтегрований у структуру протиповітряної оборони НАТО та зосереджений на захисті повітряного простору союзників. У складній міжнародній ситуації тактичний авіазагін Пазнік є вагомим внеском Іспанії в колективну оборону, союзницьке стримування та спільну безпеку на східному фланзі», — наголосили в Міноборони країни.

УНІАН За матеріалами:

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