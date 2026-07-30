США уклали контракт на виробництво ракет для Patriot майже на $60 млрд — Reuters Сьогодні 12:23 — Світ

США уклали контракт на виробництво ракет для Patriot майже на $60 млрд — Reuters

Армія США уклала з компанією Lockheed Martin семирічний контракт на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot загальною вартістю до $58,6 млрд.

Як зазначає агентство Reuters, рішення ухвалили на тлі виснаження американських запасів озброєнь через військову допомогу союзникам, а також використання боєприпасів під час конфліктів в Україні та Ірані.

Нова угода розширює однорічний контракт на $4,7 млрд, підписаний у квітні, до рамкової програми закупівель на 2026−2032 фінансові роки. Вона передбачає виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для комплексів Patriot.

У Пентагоні посилюють вимоги до оборонних компаній щодо нарощування темпів виробництва. Адміністрація президента США Дональда Трампа також закликає виробників зосередитися на розширенні виробничих потужностей, а не на збільшенні виплат акціонерам.

Паралельно американська влада уклала аналогічну рамкову угоду з компанією RTX, материнською компанією Raytheon. Вона передбачає збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk приблизно з 60 до 1000 одиниць на рік.

У Lockheed Martin заявили, що новий контракт дозволить потроїти виробничі потужності з випуску ракет PAC-3 MSE до кінця 2030 року. Компанія також планує збільшити штат працівників заводу в Камдені (штат Арканзас) на 50% та інвестувати $8−9 млрд до 2030 року в модернізацію понад 20 виробничих об’єктів у США, зокрема у створення нових центрів виробництва боєприпасів в Алабамі та Арканзасі. Про це повідомляє Reuters

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з керівництвом американської оборонної компанії Lockheed Martin. Сторони обговорили спільне виробництво озброєння, обмін технологіями та посилення української системи протиповітряної оборони.

Американська оборонна компанія Lockheed Martin оголосила про розробку нового, більш доступного перехоплювача для систем протиповітряної оборони Patriot. Таким чином американська армія прагне знайти дешевші способи боротьби з безпілотниками та ракетами.

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