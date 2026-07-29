ТОП-3 країни серед наймодніших європейських туристичних напрямків у 2026 році Сьогодні 21:00 — Світ

ТОП-3 країни серед наймодніших європейських туристичних напрямків у 2026 році

Чехія, Ісландія та Іспанія — серед наймодніших європейських туристичних напрямків у 2026 році, згідно з новими даними.

Нове опитування, проведене Amadeus Travel Intelligence та UN Tourism, показує, які європейські напрямки приваблюють мандрівників, які ринки стимулюють попит і які регіони розширюють авіасполучення, пише es.euronews.

Згідно зі звітом «Туристичні висновки 2026: Фокус на Європі», опублікованим Amadeus Travel Intelligence та UN Tourism, пасажиропотік зріс на 2,3%, а заповнюваність готелів зросла на 2% між травнем 2025 року та квітнем 2026 року порівняно з попереднім роком.

Європа залишається найбільшим туристичним регіоном світу, маючи понад 130 мільйонів іноземних туристів у першому кварталі 2026 року.

Це 4% зростання закріплює «сильний імпульс 2025 року», зазначається у звіті, і деякі європейські напрямки «отримали вигоду від перенаправлення туристичних потоків у березні».

Південна Середземноморська Європа та Північна Європа зафіксували 4% зростання кількості прибуттів у першому кварталі 2026 року, тоді як Центральна та Східна Європа, зі зростанням на 6%, закріпили своє відновлення.

Кількість прибуттів до Західної Європи зросла на 2% у першому кварталі року.

Куди подорожують туристи в Європі

Прогнози щодо обсягу авіапольотів та місткості місць за розкладом від авіакомпаній у період з квітня по вересень 2026 року вказують на пік трохи більше 160 мільйонів, причому основними ринками є Сполучені Штати, Іспанія та Німеччина.

Окрім цих трьох основних ринків, у звіті визначається найбільше річне зростання серед японських, данських та єгипетських мандрівників до Європи, зі збільшенням на 19%, 11% та 8% відповідно.

Щодо вихідних ринків, то японські мандрівники, найімовірніше, «зберуть валізи та приїдуть до Європи», згідно зі звітом. Збільшення кількості пошукових запитів з Японії на 62% призвело до зростання бронювань на 19%, що на вісім процентних пунктів вище за Данію, наступний за величиною ринок за зростанням бронювань.

Куди всі прямують

Іспанія зміцнює свої позиції як найбільш популярний напрямок пошуку та бронювання в Європі.

Однак Чеська Республіка посідає перше місце як найшвидше зростаючий напрямок за кількістю бронювань серед основних європейських ринків, зі зростанням на 18% у річному обчисленні, випереджаючи Ісландію з 11%. Країна також є одним з найпопулярніших напрямків у Центральній та Східній Європі, а рівень заповнюваності готелів відновився після падіння на початку 2016 року до понад 60%.

Інші напрямки, такі як Ісландія та Данія, також демонструють найвище зростання серед 30 найбільш бронюваних напрямків на континенті.

Згідно зі звітом, все це вказує на сильний інтерес мандрівників до культурно насичених міських поїздок та подорожей, орієнтованих на природу, у Північній та Центральній Європі, що свідчить про відхід від того, що визначено як «традиційні основні туристичні напрямки». Дані бронювання також показують, що мандрівники шукають напрямки, які пропонують диференційований досвід та кращий баланс між сезонами.

Узбекистан і Таджикистан — це країни, що викликають найбільший онлайн-інтерес, зі зростанням пошукових запитів на 64% для обох напрямків. Також було зафіксовано значне зростання пошукових запитів для Швейцарії (зростання на 36%), Швеції (зростання на 36%) та Данії (зростання на 34%).

Ірландія (на 33% більше), Бельгія (на 32% більше) та Норвегія (на 31% більше).

Хто формує попит

Попит у Європі стимулюють мандрівники старшого віку.

По всій Європі люди віком від 46 до 65 років зараз становлять приблизно 30% попиту на подорожі на континенті, що є найбільшою віковою групою мандрівників. Ця частка дещо зростає в таких напрямках, як Лондон, Париж і Мадрид.

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