Сенат США після зустрічі із Зеленським підтримав законопроект про санкції проти рф Сьогодні 11:17 — Світ

Сенат США після зустрічі із Зеленським підтримав законопроект про санкції проти рф

28 липня Сенат США підтримав законопроект Ліндсі Грема, який передбачає санкції проти росії та Ірану. Рішення було ухвалено всього через кілька годин після похорону Грема у Вашингтоні та незабаром після зустрічі президента України Володимира Зеленського з сенаторами в Капітолії, пише CNN.

Голосування завершилося з рахунком 86−12. Керівництво Сенату сподівається досягти згоди між усіма 100 сенаторами, щоб пакет був швидко ухвалений до початку серпневих канікул у Сенаті. Водночас будь-який сенатор може висловити заперечення та уповільнити процес.

Президента Зеленського запросили спостерігати за частиною голосування з галереї Сенату. Він аплодував сенаторам і сказав: «Дякую». Кілька сенаторів, зокрема сенатор-республіканець Стів Дейнс і лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, у відповідь аплодували йому.

Водночас деякі сенатори, як і раніше, налаштовані скептично, зокрема деякі республіканці з ізоляціоністськими поглядами та кілька демократів, які стурбовані наданням адміністрації додаткових повноважень щодо тарифів.

Санкції, зокрема, передбачають введення мит у розмірі до 100% щодо п’яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, включаючи Індію та Китай, із винятками для деяких країн, які прагнуть зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.

«Символічно, що саме сьогодні, у день прощання з сенатором Ліндсі Гремом, у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроект щодо санкцій проти росії, над яким він так багато працював. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів — 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й, безперечно, крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював», — написав Володимир Зеленський.

Він також розповів, що у нього відбулася велика зустріч із представниками обох партій Сенату — на ній були присутні понад 60 сенаторів.

«Обговорили багато тем, і насамперед — протиракетний захист. Дякую за готовність допомагати», — підкреслив президент.

УНІАН За матеріалами:

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