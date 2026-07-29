0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сенат США після зустрічі із Зеленським підтримав законопроект про санкції проти рф

Світ
53
Сенат США після зустрічі із Зеленським підтримав законопроект про санкції проти рф
Сенат США після зустрічі із Зеленським підтримав законопроект про санкції проти рф
28 липня Сенат США підтримав законопроект Ліндсі Грема, який передбачає санкції проти росії та Ірану. Рішення було ухвалено всього через кілька годин після похорону Грема у Вашингтоні та незабаром після зустрічі президента України Володимира Зеленського з сенаторами в Капітолії, пише CNN.
Голосування завершилося з рахунком 86−12. Керівництво Сенату сподівається досягти згоди між усіма 100 сенаторами, щоб пакет був швидко ухвалений до початку серпневих канікул у Сенаті. Водночас будь-який сенатор може висловити заперечення та уповільнити процес.
Президента Зеленського запросили спостерігати за частиною голосування з галереї Сенату. Він аплодував сенаторам і сказав: «Дякую». Кілька сенаторів, зокрема сенатор-республіканець Стів Дейнс і лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, у відповідь аплодували йому.
Водночас деякі сенатори, як і раніше, налаштовані скептично, зокрема деякі республіканці з ізоляціоністськими поглядами та кілька демократів, які стурбовані наданням адміністрації додаткових повноважень щодо тарифів.
Санкції, зокрема, передбачають введення мит у розмірі до 100% щодо п’яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, включаючи Індію та Китай, із винятками для деяких країн, які прагнуть зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.
«Символічно, що саме сьогодні, у день прощання з сенатором Ліндсі Гремом, у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроект щодо санкцій проти росії, над яким він так багато працював. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів — 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й, безперечно, крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював», — написав Володимир Зеленський.
Він також розповів, що у нього відбулася велика зустріч із представниками обох партій Сенату — на ній були присутні понад 60 сенаторів.
«Обговорили багато тем, і насамперед — протиракетний захист. Дякую за готовність допомагати», — підкреслив президент.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems