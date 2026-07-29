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Найрозумніші міста світу у 2026 році

Світ
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Найрозумніші міста світу у 2026 році
Найрозумніші міста світу у 2026 році
Консалтинговий гігант Boston Consulting Group (BCG) щойно опублікував свій перший Індекс інтелектуальних міст.
Оцінювали 61 найбільше місто світу за тим, наскільки ефективно вони використовують штучний інтелект та цифрові технології для покращення життя людей, які там живуть, пише timeout.com.
Індекс оцінює кожне місто за п’ятьма напрямками, включаючи результати, стратегію, впровадження, те, наскільки добре уряди фактично втілюють плани в життя, та ширші «фактори», такі як фінансування, таланти та інфраструктура.
На основі цих балів міста класифікуються на один із чотирьох рівнів: лідери, прогресивні, розвинені, ті, що розвиваються.

Хто в лідерах

Лондон очолює список за 2026 рік, який, за словами BCG, отримав найвищий бал за показниками життя мешканців, від якості життя до економічних можливостей. Відразу за ним йдуть Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбія та Амстердам, які завершують п’ятірку лідерів.

Висновки

Звіт також показує, що ентузіазм щодо штучного інтелекту не обмежується лише звичайними технологічними центрами світу.
Міста Африки, Азії та Близького Сходу повідомили про один із найсильніших ентузіазму мешканців щодо щоденного використання інструментів GenAI, що доводить, що це не лише історія Кремнієвої долини чи Шеньчжена.

20 найрозумніших міст світу у 2026 році

  1. Лондон
  2. Дубай
  3. Нью-Йорк
  4. Вашингтон, округ Колумбія
  5. Амстердам
  6. Берлін
  7. Сан-Франциско
  8. Шанхай
  9. Пекін
  10. Сеул
  11. Сінгапур
  12. Відень
  13. Копенгаген
  14. Шеньчжень
  15. Бостон
  16. Лос-Анджелес
  17. Стокгольм
  18. Цюрих
  19. Мюнхен
  20. Абу-Дабі
Раніше ми писали, про ТОП-15 міст із найдорожчим житлом.
Також Finance.ua проаналізував ринок туристичних послуг і порахував реальний чек на відпочинок у найпопулярніших доступних напрямках цього сезону. Про це читайте у статті:

Де відпочити на морі влітку 2026: реальний розрахунок витрат

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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