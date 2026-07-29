Найрозумніші міста світу у 2026 році

Оцінювали 61 найбільше місто світу за тим, наскільки ефективно вони використовують штучний інтелект та цифрові технології для покращення життя людей, які там живуть, пише timeout.com.
Індекс оцінює кожне місто за п’ятьма напрямками, включаючи результати, стратегію, впровадження, те, наскільки добре уряди фактично втілюють плани в життя, та ширші «фактори», такі як фінансування, таланти та інфраструктура.
На основі цих балів міста класифікуються на один із чотирьох рівнів: лідери, прогресивні, розвинені, ті, що розвиваються.
Хто в лідерах
Лондон очолює список за 2026 рік, який, за словами BCG, отримав найвищий бал за показниками життя мешканців, від якості життя до економічних можливостей. Відразу за ним йдуть Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбія та Амстердам, які завершують п’ятірку лідерів.
Висновки
Звіт також показує, що ентузіазм щодо штучного інтелекту не обмежується лише звичайними технологічними центрами світу.
Міста Африки, Азії та Близького Сходу повідомили про один із найсильніших ентузіазму мешканців щодо щоденного використання інструментів GenAI, що доводить, що це не лише історія Кремнієвої долини чи Шеньчжена.