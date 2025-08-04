ТОП-15 міст із найдорожчим житлом: яке місце посів Київ — Finance.ua
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ТОП-15 міст із найдорожчим житлом: яке місце посів Київ

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ТОП-15 міст із найдорожчим житлом: яке місце посів Київ
ТОП-15 міст із найдорожчим житлом: яке місце посів Київ
Українська столиця за рік опустилася на майже 40 пунктів у рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю від Numbeo.
Згідно з оновленими даними аналітичного сервісу, у рейтингу цін на житло Київ перемістився із 100 позиції на 139, а ціна за квадратний метр житла у центрі міста сягнула 2 269 доларів.
ТОП-15 міст із найдорожчим житлом: яке місце посів Київ
До рейтингу також потрапили два інші українські міста: Львів посів 142 місце (1 986 дол./кв.м), а Одеса — 144 (1 446 дол./кв.м).

ТОП-15 міст із найдорожчим житлом

Йдеться про купівлю однокімнатної квартири у центрі міста
  1. Цюрих, Швейцарія — 23 904 дол./кв.м,
  2. Женева, Швейцарія — 22 359 дол./кв.м,
  3. Лозанна, Швейцарія — 21 524 дол./кв.м,
  4. Базель, Швейцарія — 21 259 дол./кв.м
  5. Лондон, Великобританія — 20 472 дол./кв.м,
  6. Берн, Швейцарія — 19 301 дол./кв.м,
  7. Париж, Франція — 14 135 дол./кв.м,
  8. Мюнхен, Німеччина — 13 032 дол./кв.м,
  9. Люксембург, Люксембург — 11 959 дол./кв.м,
  10. Стокгольм, Швеція — 11 601 дол./кв.м,
  11. Відень, Австрія — 10 956 дол./кв.м,
  12. Амстердам, Нідерланди — 10 471 дол./кв.м,
  13. Мілан, Італія — 10 268 дол./кв.м,
  14. Осло, Норвегія — 10 185 дол./кв.м,
  15. Копенгаген, Данія — 9 526 дол./кв.м.
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Натомість, серед найдешевших міст у рейтингу Numbeo:
  • Одеса, Україна (1 446 дол./кв.м),
  • Орадя, Румунія (1 959 дол./кв.м,
  • Львів, Україна (1 986дол./кв.м),
  • Мінськ, білорусь (2 005 дол./кв.м).
Нещодавно ми повідомляли, що у червні орендна плата на Мангеттені знову досягла рекордного рівня — вже вчетверте за останні п’ять місяців. Як свідчать дані аналітичної компанії Miller Samuel Inc. та брокерської фірми Douglas Elliman, медіанна вартість нових договорів оренди склала $4625. Це на 7,6% більше, ніж у червні 2024 року, і на $54 більше, ніж у травні.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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