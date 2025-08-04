ТОП-15 міст із найдорожчим житлом: яке місце посів Київ — Finance.ua

ТОП-15 міст із найдорожчим житлом: яке місце посів Київ
Українська столиця за рік опустилася на майже 40 пунктів у рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю від Numbeo.
Згідно з оновленими даними аналітичного сервісу, у рейтингу цін на житло Київ перемістився із 100 позиції на 139, а ціна за квадратний метр житла у центрі міста сягнула 2 269 доларів.
До рейтингу також потрапили два інші українські міста: Львів посів 142 місце (1 986 дол./кв.м), а Одеса — 144 (1 446 дол./кв.м).
ТОП-15 міст із найдорожчим житлом
Йдеться про купівлю однокімнатної квартири у центрі міста
- Цюрих, Швейцарія — 23 904 дол./кв.м,
- Женева, Швейцарія — 22 359 дол./кв.м,
- Лозанна, Швейцарія — 21 524 дол./кв.м,
- Базель, Швейцарія — 21 259 дол./кв.м
- Лондон, Великобританія — 20 472 дол./кв.м,
- Берн, Швейцарія — 19 301 дол./кв.м,
- Париж, Франція — 14 135 дол./кв.м,
- Мюнхен, Німеччина — 13 032 дол./кв.м,
- Люксембург, Люксембург — 11 959 дол./кв.м,
- Стокгольм, Швеція — 11 601 дол./кв.м,
- Відень, Австрія — 10 956 дол./кв.м,
- Амстердам, Нідерланди — 10 471 дол./кв.м,
- Мілан, Італія — 10 268 дол./кв.м,
- Осло, Норвегія — 10 185 дол./кв.м,
- Копенгаген, Данія — 9 526 дол./кв.м.
Натомість, серед найдешевших міст у рейтингу Numbeo:
- Одеса, Україна (1 446 дол./кв.м),
- Орадя, Румунія (1 959 дол./кв.м,
- Львів, Україна (1 986дол./кв.м),
- Мінськ, білорусь (2 005 дол./кв.м).
Нещодавно ми повідомляли, що у червні орендна плата на Мангеттені знову досягла рекордного рівня — вже вчетверте за останні п’ять місяців. Як свідчать дані аналітичної компанії Miller Samuel Inc. та брокерської фірми Douglas Elliman, медіанна вартість нових договорів оренди склала $4625. Це на 7,6% більше, ніж у червні 2024 року, і на $54 більше, ніж у травні.
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