Вдесятеро більше, ніж у Києві: вартість оренди житла на Мангеттені б’є рекорди — Finance.ua
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Вдесятеро більше, ніж у Києві: вартість оренди житла на Мангеттені б’є рекорди

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Вдесятеро більше, ніж у Києві: вартість оренди житла на Мангеттені б’є рекорди
Вдесятеро більше, ніж у Києві: вартість оренди житла на Мангеттені б’є рекорди, ny.curbed.com
У червні орендна плата на Мангеттені знову досягла рекордного рівня — вже вчетверте за останні п’ять місяців. Як свідчать дані аналітичної компанії Miller Samuel Inc. та брокерської фірми Douglas Elliman, медіанна вартість нових договорів оренди склала $4625. Це на 7,6% більше, ніж у червні 2024 року, і на $54 більше, ніж у травні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Для порівняння: у цей же період, за даними ЛУН, місячна оренда однокімнатних квартир у Києві в середньому обходилася в $430. Найдорожчими стали Шевченківський і Подільський райони столиці, де медіана сягла $593 і $498 на місяць.
Вдесятеро більше, ніж у Києві: вартість оренди житла на Мангеттені б’є рекорди

Чому вартість оренди на Мангеттені рекордно зростає

Аналітики кажуть, що літо традиційно є сезоном зростання цін на оренду, але цьогоріч тиск додатково посилив новий Закон про справедливість витрат на оренду квартир (Fairness in Apartment Rental Expenses (FARE) Act), що набув чинності в червні. Згідно з ним, орендодавцям заборонено стягувати з нових орендарів комісію за послуги брокерів. Експерти попереджали, що цю вартість власники можуть компенсувати за рахунок підвищення річної орендної плати — і ці побоювання, ймовірно, справджуються.
Вдесятеро більше, ніж у Києві: вартість оренди житла на Мангеттені б’є рекорди
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«Реальність така: орендодавці не оплачують брокерську комісію, але просто закладають її в інші витрати», — пояснив представник Miller Samuel Джонатан Міллер.
Ситуацію на ринку ускладнює і сезонний сплеск попиту: студенти та випускники активно переїжджають до міста. Водночас пропозиція житла на Мангеттені зменшилася на 12% у порівнянні з травнем, що залишає ще менше варіантів для орендарів.
Ціни зростають і в інших районах міста.
  • У Брукліні медіанна оренда сягнула $3733 (+1% до минулого року).
  • У північно-західному Квінзі — $3600 (+11% до минулого року), хоча це на $25 менше, ніж у травні.
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На тлі зростання вартості життя деякі мешканці Нью-Йорка покладають надії на політичні зміни. Кандидат на посаду мера Зохран Мамдані, який здобув підтримку Демократичної партії, обіцяє заморозити орендну плату для стабілізованого житла. Втім, галузеві аналітики застерігають: надмірне регулювання може мати непередбачувані наслідки для ринку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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