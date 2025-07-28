Як отримати кредит на житло в США: основні вимоги банків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як отримати кредит на житло в США: основні вимоги банків

Особисті фінанси
114
Як отримати кредит на житло в США: основні вимоги банків
Як отримати кредит на житло в США: основні вимоги банків
Через високі ціни на житло в США дедалі більше американців користуються послугами іпотечного кредитування. Цей інструмент доступний і для українців, які переїхали мешкати до Штатів, йдеться у статті Finance.ua.
Утім, отримати кредит на житло в США не так просто: банки мають досить суворі вимоги до своїх позичальників. Розповідаємо, що може вимагати банк, аби ухвалити заявку на кредит на житло.

Основні вимоги для отримання іпотеки в США

1. Кредитна історія (Credit Score)
Кредитний рейтинг є ключовим фактором під час розгляду заявки на іпотеку:
  • конвенційні кредити: мінімум 620 балів;
  • FHA-кредити: від 580 балів за внеску 3,5%; від 500 балів за внеску 10%;
  • VA та USDA кредити: офіційно мінімуму немає, але зазвичай вимагається 620+ балів.
2. Початковий внесок (Down Payment)
Розмір початкового внеску залежить від типу кредиту:
  • конвенційні кредити: від 3% до 20%;
  • FHA-кредити: мінімум 3,5%;
  • VA та USDA кредити: 0% для кваліфікованих позичальників.
Зверніть увагу, що внесок менш як 20% зазвичай вимагає додаткового страхування (PMI або MIP).
3. Співвідношення боргу до доходу (DTI)
Цей показник визначає, яку частину доходу ви витрачаєте на погашення боргів:
  • конвенційні кредити: максимум 43%, іноді до 50% в разі сильного кредитного профілю;
  • FHA-кредити: до 57% з компенсаційними факторами;
  • VA та USDA кредити: зазвичай до 41%.
Читайте також
4. Підтвердження доходу та зайнятості
Необхідно надати:
  • довідки про доходи (W-2, податкові декларації за два роки);
  • докази стабільної зайнятості або доходу;
  • для самозайнятих осіб — податкові декларації та фінансові звіти за два роки.
5. Активи та резерви
Деякі кредитори можуть вимагати наявність:
  • заощаджень для покриття початкового внеску та витрат на закриття угоди;
  • резервів на 2−6 місяців платежів за іпотекою.
6. Статус у країні
  • Отримати іпотеку можуть як громадяни США, так і нерезиденти, хоча для останніх умови можуть бути менш вигідними, а відсоткова ставка вища на 1−2%. Виняток становлять іммігранти з політичним притулком, яким доступні нижчі ставки, як для резидентів.

Детальніше про актуальні умови іпотеки в США та поради для українців, які планують придбати там житло, читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems