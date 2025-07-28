Як отримати кредит на житло в США: основні вимоги банків — Finance.ua

Як отримати кредит на житло в США: основні вимоги банків Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Як отримати кредит на житло в США: основні вимоги банків

Через високі ціни на житло в США дедалі більше американців користуються послугами іпотечного кредитування. Цей інструмент доступний і для українців, які переїхали мешкати до Штатів, йдеться у статті Finance.ua

Утім, отримати кредит на житло в США не так просто: банки мають досить суворі вимоги до своїх позичальників. Розповідаємо, що може вимагати банк, аби ухвалити заявку на кредит на житло.

Основні вимоги для отримання іпотеки в США

1. Кредитна історія (Credit Score)

Кредитний рейтинг є ключовим фактором під час розгляду заявки на іпотеку:

конвенційні кредити: мінімум 620 балів;

FHA-кредити: від 580 балів за внеску 3,5%; від 500 балів за внеску 10%;

VA та USDA кредити: офіційно мінімуму немає, але зазвичай вимагається 620+ балів.

2. Початковий внесок (Down Payment)

Розмір початкового внеску залежить від типу кредиту:

конвенційні кредити: від 3% до 20%;

FHA-кредити: мінімум 3,5%;

VA та USDA кредити: 0% для кваліфікованих позичальників.

Зверніть увагу, що внесок менш як 20% зазвичай вимагає додаткового страхування (PMI або MIP).

3. Співвідношення боргу до доходу (DTI)

Цей показник визначає, яку частину доходу ви витрачаєте на погашення боргів:

конвенційні кредити: максимум 43%, іноді до 50% в разі сильного кредитного профілю;

FHA-кредити: до 57% з компенсаційними факторами;

VA та USDA кредити: зазвичай до 41%.

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4. Підтвердження доходу та зайнятості

Необхідно надати:

довідки про доходи (W-2, податкові декларації за два роки);

докази стабільної зайнятості або доходу;

для самозайнятих осіб — податкові декларації та фінансові звіти за два роки.

5. Активи та резерви

Деякі кредитори можуть вимагати наявність:

заощаджень для покриття початкового внеску та витрат на закриття угоди;

резервів на 2−6 місяців платежів за іпотекою.

6. Статус у країні

Отримати іпотеку можуть як громадяни США, так і нерезиденти, хоча для останніх умови можуть бути менш вигідними, а відсоткова ставка вища на 1−2%. Виняток становлять іммігранти з політичним притулком, яким доступні нижчі ставки, як для резидентів.

Детальніше про актуальні умови іпотеки в США та поради для українців, які планують придбати там житло, читайте у статті за посиланням.

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