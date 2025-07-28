Як отримати кредит на житло в США: основні вимоги банків — Finance.ua

Як отримати кредит на житло в США: основні вимоги банків
Через високі ціни на житло в США дедалі більше американців користуються послугами іпотечного кредитування. Цей інструмент доступний і для українців, які переїхали мешкати до Штатів, йдеться у статті Finance.ua.
Утім, отримати кредит на житло в США не так просто: банки мають досить суворі вимоги до своїх позичальників. Розповідаємо, що може вимагати банк, аби ухвалити заявку на кредит на житло.
Основні вимоги для отримання іпотеки в США
1. Кредитна історія (Credit Score)
Кредитний рейтинг є ключовим фактором під час розгляду заявки на іпотеку:
- конвенційні кредити: мінімум 620 балів;
- FHA-кредити: від 580 балів за внеску 3,5%; від 500 балів за внеску 10%;
- VA та USDA кредити: офіційно мінімуму немає, але зазвичай вимагається 620+ балів.
2. Початковий внесок (Down Payment)
Розмір початкового внеску залежить від типу кредиту:
- конвенційні кредити: від 3% до 20%;
- FHA-кредити: мінімум 3,5%;
- VA та USDA кредити: 0% для кваліфікованих позичальників.
Зверніть увагу, що внесок менш як 20% зазвичай вимагає додаткового страхування (PMI або MIP).
3. Співвідношення боргу до доходу (DTI)
Цей показник визначає, яку частину доходу ви витрачаєте на погашення боргів:
- конвенційні кредити: максимум 43%, іноді до 50% в разі сильного кредитного профілю;
- FHA-кредити: до 57% з компенсаційними факторами;
- VA та USDA кредити: зазвичай до 41%.
4. Підтвердження доходу та зайнятості
Необхідно надати:
- довідки про доходи (W-2, податкові декларації за два роки);
- докази стабільної зайнятості або доходу;
- для самозайнятих осіб — податкові декларації та фінансові звіти за два роки.
5. Активи та резерви
Деякі кредитори можуть вимагати наявність:
- заощаджень для покриття початкового внеску та витрат на закриття угоди;
- резервів на 2−6 місяців платежів за іпотекою.
6. Статус у країні
- Отримати іпотеку можуть як громадяни США, так і нерезиденти, хоча для останніх умови можуть бути менш вигідними, а відсоткова ставка вища на 1−2%. Виняток становлять іммігранти з політичним притулком, яким доступні нижчі ставки, як для резидентів.
Детальніше про актуальні умови іпотеки в США та поради для українців, які планують придбати там житло, читайте у статті за посиланням.
Поділитися новиною