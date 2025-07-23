США підвищує ціни на візи: скільки доведеться доплатити — Finance.ua

США підвищує ціни на візи: скільки доведеться доплатити Сьогодні 14:31 — Світ

США підвищує ціни на візи: скільки доведеться доплатити

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує запровадити новий збір «Visa integrity fee» у розмірі щонайменше 250 доларів США.

Відповідне положення міститься у нещодавно ухваленому законопроєкті про внутрішню політику, повідомляє CNN. Розповідаємо, хто має сплачувати новий збір при оформленні віз до США.

Хто має сплачувати новий збір

Новий платіж стосуватиметься більшості категорій тимчасових відвідувачів США:

туристів;

ділових мандрівників;

студентів;

учасників культурних і робочих програм.

За даними Держдепу, у 2024 фінансовому році США видали близько 11 мільйонів неімміграційних віз.

Водночас громадяни країн, які беруть участь у Програмі безвізового в’їзду (Visa Waiver Program), зокрема Австралії та більшості країн Європи, залишаються поза межами нововведення — за умови перебування в США до 90 днів. Водночас для них підвищать плату за систему електронної авторизації подорожей (ESTA) — щонайменше до 40 доларів.

Чи можна відшкодувати збір

Згідно з положеннями закону, звільнення від сплати збору не передбачене, однак мандрівники, які не порушують візових умов, зможуть отримати повернення коштів після завершення поїздки.

Втім, механізм повернення поки що не визначений. Міністерство внутрішньої безпеки (DHS), яке відповідає за реалізацію ініціативи, не оприлюднило деталей щодо процедури відшкодування чи термінів її запуску.

Реакція індустрії

Асоціація подорожей США — національна некомерційна організація, яка просуває поїздки до США, — різко розкритикувала ініціативу.

«Це серйозний крок назад. Додатковий збір створює фінансовий бар’єр для іноземців і знижує привабливість США як туристичного напрямку», — заявив Ерік Гансен, віцепрезидент асоціації з урядових зв’язків.

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За підрахунками асоціації, початкові витрати на поїздку до США можуть зрости на 144%, що може відлякати частину потенційних мандрівників.

Навіть якщо збір технічно можна повернути, складність процесу може зробити цей варіант малореалістичним.

Що далі

Очікується, що запровадження нового збору відбудеться після завершення міжвідомчої координації. Процедура має пройти через офіційну нормотворчу процедуру з публікацією у Федеральному реєстрі США.

Більше деталей щодо реалізації нововведення буде оприлюднено на офіційному сайті Державного департаменту США у розділі візової інформації.

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