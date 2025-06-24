У США суд дозволив Трампу відновити швидку депортацію мігрантів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США суд дозволив Трампу відновити швидку депортацію мігрантів

Світ
10
У США суд дозволив Трампу відновити швидку депортацію мігрантів
У США суд дозволив Трампу відновити швидку депортацію мігрантів
Верховний суд США 23 червня дозволив адміністрації президента Дональда Трампа відновити швидку депортацію мігрантів у країни, з яких вони не походять.
Про це повідомляє AP
Раніше Окружний суд США постановив, що адміністрація Білого дому зобов’язана надати мігрантам, яких планують депортувати, час для висловлення занепокоєнь щодо можливого переслідування або тортур у країні, куди їх планують депортувати.
Читайте також
Адміністрація Трампа подала позов до Верховного суду з проханням оскаржити це рішення, мотивуючи це тим, що суд втрутився у повноваження президента у сфері зовнішньої політики.
Більшість Верховного суду проголосувала за скасування цього рішення, не пояснивши своїх мотивів.
Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін припустила, що депортації до третіх країн можуть незабаром відновитися. «Запустіть літаки для депортації», — сказала вона у своїй заяві, назвавши це рішення «перемогою безпеки американського народу».
Читайте також
Нагадаємо, Трамп анонсував «програму самодепортації» для мігрантів, які перебувають у країні незаконно. За самодепортацію обіцяють платити по 1000 доларів.
Наразі адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення про припинення легального статусу для понад 500 000 мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які перебувають у США за програмами умовно-дострокового звільнення, запровадженими за часів Джо Байдена.
Також адміністрація Трампа розглядає можливість суттєвого розширення обмежень на в’їзд до Сполучених Штатів для громадян ще 36 країн.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems