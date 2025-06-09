У США набула чинності заборона на в’їзд для громадян 12 країн — Finance.ua

У США набула чинності заборона на в’їзд для громадян 12 країн Сьогодні 22:10 — Світ

У США набула чинності заборона на в’їзд для громадян 12 країн

У понеділок, 9 червня, набула чинності заборона президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на в’їзд до США громадянам 12 країн і часткова заборона для громадян ще семи держав.

Про це пише The Guardian.

До 12 країн, на які поширюється заборона, належать Афганістан, М’янма, Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен. А для громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели вводять часткові обмеження.

Раніше американський лідер заявив, що до списку можуть додати більше країн, оскільки «загрози з’являються у всьому світі».

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Нова заборона набула чинності більш ніж через вісім років після першої, яку Трамп запровадив під час першого президентського терміну у 2017 році, повідомляє The Guardian. Тоді вона стосувалася переважно громадян мусульманських країн та була піддана критиці як неконституційна «заборона мусульман».

На відміну від першої заборони Трампа, друга — ретельніше розроблена та витримає юридичні оскарження, частково через її зосередженість на процесі подання заявки на візу, пише видання.

Зокрема, заборона не скасовує вже видані візи громадянам країн з вищезазначеного списку, проте нові заявки відхилятимуть, «якщо заявник не відповідає вузьким критеріям для звільнення від заборони».

Мандрівники з раніше виданими візами все ще повинні мати можливість в’їжджати до США навіть після того, як заборона набула чинності.

Нагадаємо, у середу, 4 червня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє в’їзд до Сполучених Штатів громадянам низки країн через загрози безпеці.

За словами джерела CNN, Трамп ухвалив відповідне рішення для захисту американців від терористичних атак. Зокрема рішення було ухвалене після «антисемітського нападу», що стався 1 червня у штаті Колорадо, коли, за даними влади, громадянин Єгипту атакував мітингувальників, які виступали на підтримку ізраїльських заручників.

Також указ містить винятки для постійних законних резидентів, власників чинних віз, окремих категорій віз та людей, чий в’їзд відповідає національним інтересам США.

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