Канада хоче приєднатися до масштабної оборонної ініціативи Європи і зменшити залежність від США — Finance.ua
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Канада хоче приєднатися до масштабної оборонної ініціативи Європи і зменшити залежність від США

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Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні
Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні, Getty Images
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна веде переговори з Євросоюзом про долучення до масштабної ініціативи ReArm Europe — європейського плану переозброєння, розрахованого на п’ять років. Канада сподівається отримати конкретні результати до 1 липня, коли країна відзначатиме День Канади.
Про це Карні сказав на телеканалі CBC.
«Сімдесят п’ять центів з кожного долара капітальних витрат на оборону йдуть до Сполучених Штатів. Це нерозумно», — заявив Карні.
Після заяв Карні президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що його адміністрація веде переговори з Канадою щодо приєднання до американської системи протиракетної оборони «Золотий купол». За його словами, вона обійдеться Канаді в 61 мільярд доларів, якщо та залишиться самостійною державою.
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«Але вона коштуватиме нуль доларів, якщо Канада стане нашим улюбленим 51-м штатом. Вони розглядають цю пропозицію!» — написав Трамп.
Марк Карні після зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті спростував можливість приєднання до США, заявивши, що Канада залишиться незалежною державою.
27 травня Європейський Союз (ЄС) ухвалив запуск інструменту Security Action for Europe (SAFE) на 150 мільярдів євро для спільних оборонних закупівель і підтримки України.
Головна мета — посилити обороноздатність Європи, закрити критичні прогалини у спроможностях та збільшити виробничу потужність європейської оборонної промисловості.
SAFE — перша частина оборонного плану Єврокомісії ReArm Europe/Readiness 2030, загальний обсяг якого може перевищити 800 мільярдів євро. Запуск SAFE запланований на 29 травня 2025 року — наступного дня після публікації регламенту в Офіційному журналі ЄС.
За матеріалами:
suspilne.media
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