Міністерство фінансів США припиняє випуск пенні — Finance.ua
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Міністерство фінансів США припиняє випуск пенні

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Міністерство фінансів США припиняє випуск пенні
Міністерство фінансів США припиняє випуск пенні
Уряд США поступово припиняє випуск пенні, який перебував у обігу протягом століть, з метою скорочення витрат, що, за прогнозами, дозволить заощадити 56 мільйонів доларів на рік. За останні 10 років вартість виготовлення монет зросла майже до 4 центів за пенні.
Про це інформує в публікацї Fox News.
Цього місяця Казначейство Сполучених Штатів зробило останнє замовлення на чеканку пенні та припинить випуск одноцентових монет до початку 2026 року.
Припинивши виробництво пенні, Монетний двір США прогнозує значну щорічну економію за рахунок скорочення матеріальних витрат.
У лютому президент США Дональд Трамп оголосив про плани припинити виробництво пенні, які коштують дорожче, ніж їхня вартість для карбування.
«Сполучені Штати занадто довго карбували пенні, які буквально коштували нам більше 2 центів. Це так марнотратно! Я доручив своєму міністру фінансів США припинити випуск нових пенні», — наголосив Трамп.
За матеріалами:
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