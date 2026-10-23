Більшість українців не поспішають змінювати смартфон навіть тоді, коли на ринку з’являються нові моделі. Одні користуються телефоном, доки він остаточно не зламається, інші відкладають гроші на важливішу техніку, а дехто взагалі не купує гаджети самостійно. Водночас можливе подорожчання електроніки не спонукає українців робити покупки наперед: для багатьох навіть нинішні ціни залишаються зависокими.

Про це свідчать результати опитування команди Rakuten Viber, проведеного в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. У ньому взяли участь понад 20 тисяч користувачів. Учасників запитали, як часто вони купують нові телефони та чи планують оновлювати техніку до прогнозованого зростання цін.

Як часто українці змінюють смартфони та чи готові витрачати гроші на техніку

За результатами опитування, 60% респондентів купують новий смартфон рідше ніж раз на чотири роки — переважно тоді, коли старий остаточно виходить з ладу. Ще 18% зазвичай отримують телефони в подарунок і самостійно їх не купують.

Інші відповіді розподілилися так:

15% купують новий смартфон раз на два-чотири роки;

6% відкладають покупку нового телефону, оскільки віддають перевагу іншій техніці — ноутбукам або комп’ютерам;

1% оновлює смартфон приблизно раз на рік, коли виходить нова модель.

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Опитування також показало, що більшість українців не планують купувати електроніку заздалегідь через очікуване подорожчання. 74% учасників зазначили, що не можуть дозволити собі придбати нову техніку навіть за нинішніми цінами.

Ще 16% відповіли, що прогнозоване зростання цін не впливає на їхні плани щодо покупок. Водночас 5% збираються оновити техніку зараз, щоб згодом не витрачати більше.