0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Лише 1% українців купують новий смартфон щороку — дослідження

Особисті фінанси
29
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Магазин смартфонів
Магазин смартфонів
Більшість українців не поспішають змінювати смартфон навіть тоді, коли на ринку з’являються нові моделі. Одні користуються телефоном, доки він остаточно не зламається, інші відкладають гроші на важливішу техніку, а дехто взагалі не купує гаджети самостійно. Водночас можливе подорожчання електроніки не спонукає українців робити покупки наперед: для багатьох навіть нинішні ціни залишаються зависокими.
Про це свідчать результати опитування команди Rakuten Viber, проведеного в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. У ньому взяли участь понад 20 тисяч користувачів. Учасників запитали, як часто вони купують нові телефони та чи планують оновлювати техніку до прогнозованого зростання цін.

Як часто українці змінюють смартфони та чи готові витрачати гроші на техніку

За результатами опитування, 60% респондентів купують новий смартфон рідше ніж раз на чотири роки — переважно тоді, коли старий остаточно виходить з ладу. Ще 18% зазвичай отримують телефони в подарунок і самостійно їх не купують.
Інші відповіді розподілилися так:
  • 15% купують новий смартфон раз на два-чотири роки;
  • 6% відкладають покупку нового телефону, оскільки віддають перевагу іншій техніці — ноутбукам або комп’ютерам;
  • 1% оновлює смартфон приблизно раз на рік, коли виходить нова модель.
Опитування також показало, що більшість українців не планують купувати електроніку заздалегідь через очікуване подорожчання. 74% учасників зазначили, що не можуть дозволити собі придбати нову техніку навіть за нинішніми цінами.
Ще 16% відповіли, що прогнозоване зростання цін не впливає на їхні плани щодо покупок. Водночас 5% збираються оновити техніку зараз, щоб згодом не витрачати більше.
Ще 3% у разі подорожчання планують купувати вживані пристрої, а 2% готові оформити кредит, щоб придбати техніку до зростання цін.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Смартфони
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems