Чому платіжки за газ надходять навіть при нульовому споживанні

Плата за доставку нараховується за утримання та обслуговування газорозподільної інфраструктури, яка забезпечує доступ споживачів до мережі. До тарифу входять витрати на підтримку газопроводів, ремонт обладнання, контроль безпеки та безперебійну роботу системи.
Розмір щомісячного платежу визначається не за поточними показниками лічильника, а на основі річного обсягу споживання газу за попередній газовий рік. Саме тому навіть за нульового використання газу в окремі місяці рахунки можуть продовжувати надходити.
Уникнути таких нарахувань можна лише за певних умов. Зокрема, якщо житло повністю від’єднане від газорозподільної мережі та відповідні зміни офіційно оформлені у встановленому порядку. Просте припинення користування газовими приладами не скасовує обов’язку оплачувати послугу доставки.
Раніше чому українці отримують дві платіжки за газ. Розподіл газу передбачає обслуговування газопроводів, обладнання та систем регулювання тиску. За цю послугу споживачі отримують окремий рахунок.Це пояснили в «Газмережах».