SIM-картка, якою ви давно не користуєтеся, може стати вразливим місцем для захисту ваших грошей і персональних даних. Якщо номер прив’язаний до банківських рахунків, електронної пошти чи державних сервісів, його втрата може створити проблеми з доступом до важливих акаунтів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, у 2026 році за кордоном перебували понад 5,7 млн українських біженців. Частина з них може тривалий час не користуватися українськими номерами, однак це не означає, що вони перестають бути важливими для безпеки особистих даних.

Чому не можна втрачати старий номер

Якщо довго не поповнювати рахунок і не виконувати інші умови оператора, номер можуть деактивувати, а згодом повторно продати іншому абоненту.

У такому разі новий власник номера потенційно може отримувати коди підтвердження та намагатися відновити доступ до облікових записів попереднього користувача. Особливий ризик виникає, якщо номер досі прив’язаний до онлайн-банкінгу, електронної пошти, соціальних мереж або державних сервісів.

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Щоб знизити ризики, українцям за кордоном варто подбати про захист номера заздалегідь:

Підтримуйте номер активним. Уточніть у мобільного оператора, як часто потрібно поповнювати рахунок або виконувати інші дії, щоб номер не деактивували.

Уточніть у мобільного оператора, як часто потрібно поповнювати рахунок або виконувати інші дії, щоб номер не деактивували. Захистіть SIM-картку від перевипуску. Дізнайтеся, чи можна зареєструвати її на свої документи, обмежити дистанційну заміну або додати перевірку особи. Доступні способи залежать від оператора.

Дізнайтеся, чи можна зареєструвати її на свої документи, обмежити дистанційну заміну або додати перевірку особи. Доступні способи залежать від оператора. Посильте захист кабінету оператора. Використовуйте надійний унікальний пароль і двофакторну автентифікацію, якщо вона доступна. Не передавайте нікому коди з SMS, навіть якщо людина представляється працівником банку чи служби підтримки.

Використовуйте надійний унікальний пароль і двофакторну автентифікацію, якщо вона доступна. Не передавайте нікому коди з SMS, навіть якщо людина представляється працівником банку чи служби підтримки. Перевірте, де використовують ваш номер. Зверніть увагу на банківські рахунки, електронну пошту, соціальні мережі та державні сервіси. Для важливих акаунтів налаштуйте додаткові способи захисту, які не залежать лише від SMS.

Зверніть увагу на банківські рахунки, електронну пошту, соціальні мережі та державні сервіси. Для важливих акаунтів налаштуйте додаткові способи захисту, які не залежать лише від SMS. За можливості використовуйте окремий фінансовий номер. Не публікуйте його у відкритих профілях, оголошеннях та на сторонніх ресурсах без потреби.

Створено за допомогою ШІ

Що робити, якщо SIM-картка раптово перестала працювати

Якщо український номер несподівано втратив зв’язок без очевидної причини, зверніться до оператора через офіційний канал і з’ясуйте, чи не проводилися операції з номером.

Якщо підозрюєте, що номером заволоділа стороння людина, якнайшвидше повідомте банк і перевірте безпеку пов’язаних облікових записів. Не повідомляйте стороннім паролі, коди підтвердження та дані для входу в особисті кабінети.