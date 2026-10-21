USB-порт у смартфоні: 4 корисні способи його використання

Одна з головних переваг Android — гнучкість. Ця операційна система працює на найрізноманітніших пристроях: від недорогих телефонів до складних моделей.

Android також отримав роз’єм USB-C задовго до Apple, що відкрило користувачам більше можливостей для підключення різних пристроїв.

При цьому багато хто, як і раніше, використовує USB-C виключно для заряджання, хоча смартфон здатний на набагато більше. З відповідними аксесуарами він може замінити ноутбук у деяких завданнях, стати портативною ігровою консоллю або допомогти вивести зображення на великий екран. Ось чотири корисні пристрої, які розширять можливості вашого Android-смартфона.

Сучасний Android-смартфон при підключенні до монітора може перетворитися на щось на зразок комп’ютера. Наприклад, смартфони Samsung підтримують DeX — режим, який виводить на зовнішній екран інтерфейс із вікнами додатків, що нагадує робочий стіл Windows. Він не замінить повноцінний ПК у всіх завданнях, але підійде для роботи з текстами та презентаціями.

У Android 16 Google також розвиває режим робочого столу. На сумісних смартфонах він дозволяє відкривати кілька додатків в окремих вікнах і перемикатися між ними за допомогою панелі завдань. Це значно спрощує багатозадачну роботу та дозволяє комфортніше користуватися додатками на великому екрані.

Щоб організувати таке робоче місце, можна використовувати USB-C-хаб. Він дозволяє одночасно підключити монітор, клавіатуру, мишу та зарядний пристрій. Альтернативний варіант — портативна док-станція з екраном, клавіатурою та тачпадом, яку іноді називають лапдоком. По суті, це ноутбук без власного обчислювального блоку: всю роботу виконує підключений смартфон.

Для підключення зовнішнього монітора знадобиться перехідник USB-C-HDMI, а сам телефон повинен підтримувати виведення зображення через USB-C.

Зовнішні SSD та картрідери

Багато сучасних смартфонів більше не оснащуються слотом для карт пам’яті microSD. Однак розширити можливості зберігання даних все одно можна за допомогою зовнішнього SSD або картрідера, що підключається через USB-C.

На зовнішній накопичувач зручно переносити фотографії, відео та інші файли, звільняючи вбудовану пам’ять смартфона, і навпаки. Власники екшн-камер і професійних фотоапаратів також можуть копіювати матеріали безпосередньо на смартфон, не використовуючи комп’ютер.

При виборі накопичувача важливо враховувати швидкість передачі даних. Деякі смартфони та аксесуари підтримують швидкість до 10 Гбіт/с і вище, хоча на практиці зазвичай зустрічається показник 5 Гбіт/с. Для звичайних файлів цього достатньо, однак під час копіювання десятків гігабайтів відео у роздільній здатності 4K різниця стає помітною.

Грати на смартфоні можна за допомогою Bluetooth-геймпада, але контролер, який підключається безпосередньо через USB-C і кріпиться з боків смартфона, банально зручніший. Серед таких аксесуарів — Backbone One та Razer Kishi V3.

Телевізор в офісі або вітальні

Якщо потрібно показати презентацію, переглянути фільм або запустити гру на великому екрані, Android-смартфон можна підключити до телевізора через USB-C-HDMI. Для цього потрібен сумісний перехідник, а сам смартфон повинен підтримувати передачу відеосигналу через роз’єм USB-C.