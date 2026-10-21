Партнерський кешбек — це винагорода, яку банк або спеціальний кешбек-сервіс нараховує клієнту за покупки у певних магазинах, сервісах чи інших компаніях-партнерах.

Кошти повертаються не просто за оплату карткою, а за купівлю у конкретного партнера, та за умови дотримання правил відповідної пропозиції.

Чому кешбек можна не отримати

Найпоширеніша причина — покупка не відповідає умовам конкретної пропозиції. Наприклад, акція може діяти лише на певні товари, у визначений період або за умови оплати конкретним способом. Ще одна причина — повернення товару.

Якщо покупку скасовано або товар повернуто, банк може анулювати нарахований кешбек. Таке правило, зокрема, передбачають умови партнерського кешбеку àбанк.Кешбек також може не нараховуватися через досягнення місячного або акційного ліміту. Причому ліміт банку та ліміт конкретного партнера можуть бути різними. Наприклад, ПУМБ зазначає, що максимальна сума партнерського кешбеку залежить від умов конкретної пропозиції.

Окремо варто звертати увагу на спосіб здійснення покупки. У деяких програмах кешбек може не нараховуватися за окремі типи операцій, післяплату, повернення коштів або використання певних промокодів.

Нещодавно на форумі Finance.ua було описано доволі цікаву ситуацію: клієнт Банк Кредит Дніпро оформив поліс страхування власного автомобіля («автоцивілку». — Ред.) на сайті Polis.ua, який є партнером банку і обіцяв 10% кешбеку за оплату на сайті картками банку Кредит Дніпро. Проте обіцяного кешбеку так і не отримав.

Редакція Finance.ua звернулась за поясненням до банку і дізналась, що кешбек не був нарахований тому, що «договір страхування було оформлено не на зазначеному сайті, а через окремий спеціальний канал ТОВ „ПОЛІС.ЮА“, доступ до якого здійснюється через застосунок Uklon. Цей канал передбачає окрему спеціальну пропозицію Polis.ua для користувачів Uklon та не належить до партнерської кешбек-програми Банку Кредит Дніпро».

Сам клієнт аргументував, що в умовах, що наводяться у мобільному застосунку банку, ніяких подібних обмежень вказано не було. Лише те, що треба здійснити оплату на сайті Polis.ua.

Отже, треба розуміти, що банк може на власний розсуд трактувати точність виконання клієнтом умов акції. Тож перед тим, як зробити ту чи іншу покупку у мережі магазинів чи на сайті партнера, варто детально уточнити у банку, як саме мають бути виконані умови акції, щоб кешбек нарахували.

Коли вже нарахований кешбек можуть забрати

Кешбек, який відображається в застосунку, не завжди означає, що його вже остаточно виплачено. До завершення перевірки операції він може залишатися «очікуваним».