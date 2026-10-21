Партнерський кешбек: чому ви можете не отримати обіцяні гроші

Чому може не нарахуватися партнерський кешбек

Партнерський кешбек — це винагорода, яку банк або спеціальний кешбек-сервіс нараховує клієнту за покупки у певних магазинах, сервісах чи інших компаніях-партнерах.

Його суть полягає в тому, що кошти повертаються не просто за оплату карткою, а за купівлю у конкретного партнера, та за умови дотримання правил відповідної пропозиції.

У багатьох банках партнерський кешбек існує паралельно зі звичайним кешбеком за категоріями. Наприклад, клієнт може отримати базову винагороду за категорію «Продукти» і додатково — кешбек від конкретного продуктового супермаркету. Деякі банки дозволяють клієнтам отримувати обидва види винагород одночасно.

Найчастіше пропозиції від партнерів знаходяться у мобільному застосунку банку в окремому розділі «Кешбек», «Партнери», «Пропозиції» тощо. Там можна побачити перелік магазинів і сервісів, розмір винагороди, термін дії акції, максимальну суму кешбеку та інші умови. Наприклад, ПУМБ пропонує клієнтам окремий перелік партнерських пропозицій (до 80 різних пропозицій на місяць. — Ред.).

Нерідко розмір винагороди від партнерів може бути значно вищим за стандартний банківський кешбек.

Практично завжди кешбек від партнерів нараховується у однаковому розмірі при оплаті як кредитними, так і власними коштами.

Як нараховується партнерський кешбек

Механізм залежить від конкретного банку, але загалом він виглядає так:

1. Клієнт активує пропозицію партнера в мобільному застосунку, якщо це передбачено правилами.

2. Здійснює покупку у зазначеному магазині або сервісі.

3. Оплачує її карткою, яка відповідає умовам програми.

4. Банк або партнер ідентифікує операцію.

5. Кешбек спочатку може отримати статус «очікується».

6. Після підтвердження покупки та виконання всіх умов винагорода стає доступною для використання або виведення.

Наприклад, в умовах партнерського кешбеку àбанк зазначено, що бонус спочатку має статус «в очікуванні», а після підтвердження виконання умов партнером стає доступним для виведення.

Важливо розуміти, що партнерський кешбек — це не завжди миттєве повернення грошей на картку. Іноді між покупкою та остаточним зарахуванням винагороди може пройти певний час.

Чому кешбек можна не отримати

Найпоширеніша причина — покупка не відповідає умовам конкретної пропозиції. Наприклад, акція може діяти лише на певні товари, у визначений період або за умови оплати конкретним способом.

Ще одна причина — повернення товару. Якщо покупку скасовано або товар повернуто, банк може анулювати нарахований кешбек. Таке правило, зокрема, передбачають умови партнерського кешбеку àбанк.

Кешбек також може не нараховуватися через досягнення місячного або акційного ліміту. Причому ліміт банку та ліміт конкретного партнера можуть бути різними. Наприклад, ПУМБ зазначає, що максимальна сума партнерського кешбеку залежить від умов конкретної пропозиції.

Окремо варто звертати увагу на спосіб здійснення покупки. У деяких програмах кешбек може не нараховуватися за окремі типи операцій, післяплату, повернення коштів або використання певних промокодів.

Нещодавно на форумі Finance.ua було описано доволі цікаву ситуацію: клієнт Банк Кредит Дніпро оформив поліс страхування власного автомобіля («автоцивілку». - Ред.) на сайті Polis.ua, який є партнером банку і обіцяв 10% кешбеку за оплату на сайті картками банку Кредит Дніпро. Проте обіцяного кешбеку так і не отримав.

Редакція Finance.ua звернулась за поясненням до банку і дізналась, що кешбек не був нарахований тому, що «договір страхування було оформлено не на зазначеному сайті, а через окремий спеціальний канал ТОВ „ПОЛІС.ЮА“, доступ до якого здійснюється через застосунок Uklon. Цей канал передбачає окрему спеціальну пропозицію Polis.ua для користувачів Uklon та не належить до партнерської кешбек-програми Банку Кредит Дніпро».

Сам клієнт аргументував, що в умовах, що наводяться у мобільному застосунку банку, ніяких подібних обмежень вказано не було. Лише те, що треба здійснити оплату на сайті Polis.ua.

Отже, треба розуміти, що банк може на власний розсуд трактувати точність виконання клієнтом умов акції. Тож перед тим, як зробити ту чи іншу покупку у мережі магазинів чи на сайті партнера, варто детально уточнити у банку, як саме мають бути виконані умови акції, щоб кешбек нарахували.

Коли вже нарахований кешбек можуть забрати

Кешбек, який відображається в застосунку, не завжди означає, що його вже остаточно виплачено. До завершення перевірки операції він може залишатися «очікуваним».

Якщо покупку повернули, партнер не підтвердив операцію або банк виявив зловживання програмою, винагороду можуть анулювати або скоригувати. Такі положення прямо передбачені, зокрема, в умовах партнерського кешбеку àбанк.

Проблеми можуть виникнути і в разі використання кешбеку не за правилами. Наприклад, окремі сервіси забороняють створювати реферальні акаунти на самого себе або використовувати кешбек-посилання у спосіб, який суперечить правилам партнерської програми.

На що звернути увагу перед покупкою

Щоб не втратити потенційний кешбек, перед оплатою варто перевірити:

чи потрібно попередньо активувати пропозицію;

термін дії акції;

конкретний магазин або торгову мережу;

перелік товарів і послуг, які беруть участь;

допустимий спосіб оплати;

максимальну суму кешбеку;

термін його підтвердження;

умови повернення товару;

можливі винятки та обмеження.

Це особливо важливо тому, що реклама кешбеку може привертати увагу великим відсотком, тоді як детальні правила містять додаткові умови.

У 2025 році Антимонопольний комітет України навіть рекомендував низці банків чіткіше інформувати клієнтів про обмеження та винятки в кешбек-програмах.