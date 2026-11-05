рф розпродає «тіньовий флот»: Кремль планує виручити $183,4 млн за акції «Совкомфлоту»

російська влада вперше за тривалий час готується до продажу пакета акцій великої державної компанії, намагаючись знайти кошти для покриття колосального дефіциту федерального бюджету. Цього року дірка в російській казні сягає 89,2 мільярда доларів (7,3 трильйона рублів), а в наступні три роки сумарно перевищить ще 183,3 мільярда доларів (понад 15 трильйонів рублів).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Відомство вже оголосило про старт відбору організаторів для продажу 7,8% акцій «Совкомфлоту» — найбільшої судноплавної компанії рф і ключового оператора танкерів «тіньового флоту».

Державі наразі належить 82,8% активів перевізника, тобто на торги виставлять приблизно десяту частину державної частки. До повномасштабного вторгнення компанія володіла найбільшим у світі флотом середньотоннажних танкерів класу Aframax, а також десятьма криголамами.

Скільки планує виручити Кремль та куди підуть гроші

Ринкова вартість виставленого пакета оцінюється у 183,4 мільйона доларів (близько 15 мільярдів рублів). Водночас аналітики ринку вказують, що реальна сума виручки може виявитися нижчою через необхідність надавати дисконт інвесторам.

Крім того, наразі у вільному обігу перебуває лише 16% акцій підприємства, тому викидання нового пакета на біржу може обвалити котирування, або ж держава шукатиме непублічного покупця поза торгами.

Усі отримані гроші підуть на фінансування бюджету, де військові видатки наступного року зростуть до 209 мільярдів доларів (17,1 трильйона рублів), що становить понад 35% усіх державних витрат і на третину перевищує показники поточного року.

Попри три підвищення податків за останні три роки, плановий дефіцит бюджету наступного року закладено на рівні 66 мільярдів доларів (5,4 трильйона рублів), у 2028 році — 62,3 мільярда доларів (5,1 трильйона рублів), а у 2029 році — 63,5 мільярда доларів (5,2 трильйона рублів).

Раніше, у травні, через фінансову скруту Кремль намагався продати 25% авіакомпанії «Аерофлот», проте через обвал індексу Московської біржі до десятирічних мінімумів та падіння вартості акцій авіаперевізника більш ніж удвічі (до рівня близько 0,45 долара за штуку) приватизацію довелося відкласти.