ТОП-5 міст Європи, які можна обійти за один день

Якщо ви любите європейські міста, в яких легко орієнтуватися, пропонуємо вам 5 пішохідних перлин невеликого розміру, які можна обійти за день.

Про це розповів бувалий турист, пише traveloffpath

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Люксембург, Люксембург

Люксембург — столиця Великого Герцогства Люксембур. Відвідування всього історичного Люксембургу не займе у вас більше 4 годин у повільному темпі. Як тільки ви закінчите, ви можете трохи змінити обстановку, здійснивши 10-хвилинну поїздку на трамваї до Кірхберга, ультрасучасного району з хмарочосами, де, до речі, проводяться засідання різних агентств ЄС, або ж побачити Люксембург за межами, ну, просто міста.

Брюгге, Бельгія

Бельгія, мабуть, має найбільшу концентрацію місць, гідних одноденних поїздок: чи то Гент, Левен, чи навіть Брюссель, які ви точно можете вмістити в один насичений подіями день, ця країна найкраще підійде для знайомства з цікавими місцями.

Найкраща одноденна поїздка до Бельгії — це, безперечно, Брюгге. Уявіть собі Амстердам, набагато миліший і з вдвічі меншою кількістю британських любителів пива: це мальовниче нідерландськомовне містечко на північному заході Бельгії, яке перетинають мальовничі водні шляхи.

Ви можете досліджувати його пішки, перетинаючи безліч романтичних кам’яних мостів та каналів, або ж, мій улюблений варіант, на човні.

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Ментон, Франція

Заховане на східному краю Французької Рив’єри, це непомітне середземноморське місце, де більшість впливових людей, що приїжджають до Монако, та пляжники Ніцци досі блаженно сплять.

Найкращий спосіб дослідити Ментон — це не дотримуватися суворого контрольного списку, а загубитися в його лабіринті брукованих вуличок, що йдуть у гору. Гарним початком є ​​Рампи Сен-Мішель — барокові сходи, які неможливо пропустити, і які ведуть від пляжу до жовтої базиліки міста.

Найкращий час для відвідування Ментона — не влітку, коли на Рив’єрі стрімко зростає кількість туристів, а в лютому, коли тут проводиться схоже на карнавал лимонне свято, відоме як Fête du Citron: уявіть собі красиві платформи, побудовані з понад 140 тонн лимонів, і майже кожен смак цитрусового джелато, який тільки можна уявити.

Загреб, Хорватія

Хоча Загреб є повноцінною столицею країни з майже 800 тис. мешканців у межах муніципальних кордонів, його обов’язкові для відвідування визначні пам’ятки зібрані в одному крихітному районі радіусом в одну квадратну милю під назвою Старе місто.

Незвичайний Музей розірваних стосунків знаходиться всього за 3 хвилини ходьби, де можна побачити кумедні, а часом і душероздираючі розповіді про нещасливих закоханих, а ще за 200 метрів ви знайдете приголомшливу церкву Святого Марка, перлину 13-го століття, покриту різнокольоровою плиткою, що утворює герб Хорватії.

Любляна, Словенія