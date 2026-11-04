Мінімальна зарплата, штрафи та компенсації: які зміни готують для працівників у Польщі

У Польщі планують змінити правила розрахунку мінімальної зарплати та посилити відповідальність роботодавців за порушення трудових прав. Законопроєкт передбачає вищі штрафи за невиплату заробітку, автоматичне нарахування відсотків за затримку платежів, а також нові вимоги до складових мінімальної оплати праці. Очікується, що зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Про це пише inpoland

Документ наразі перебуває на розгляді парламентських комітетів. Якщо його ухвалять, деякі надбавки, премії та винагороди більше не враховуватимуть під час визначення того, чи отримує працівник встановлену законом мінімальну зарплату.

Нові правила мінімальної зарплати та відповідальність роботодавців

З 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата в Польщі має становити 4950 злотих брутто. Це на 144 злотих більше, ніж у 2026 році. Мінімальну погодинну ставку пропонують підвищити до 32,30 злотих брутто.

Водночас законопроєкт змінює принцип визначення мінімальної оплати праці. До її розрахунку більше не включатимуть окремі додаткові виплати, зокрема функціональні надбавки, інші надбавки, премії та винагороди. Таким чином, роботодавці мають забезпечувати мінімальний рівень зарплати без урахування цих складових.

Ваш запасний план на будь-який неприємний випадок — кредитна картка з вигідними умовами. Обирайте у зручному каталозі на Finance.ua. 💳

Окремий блок змін стосується відповідальності за порушення трудового законодавства. Зокрема, до Трудового кодексу пропонують додати новий вид правопорушення — тривалу невиплату заробітної плати.

За запропонованою статтею 282 § 4, якщо роботодавець не виплачує зарплату протягом щонайменше трьох місяців, йому загрожуватиме штраф від 5000 до 60 000 злотих або позбавлення волі.

Також хочуть посилити покарання за виплату частини заробітку неофіційно, щоб уникнути обов’язкових відрахувань на аліменти. За таке порушення пропонують штрафувати на суму від 2000 до 90 000 злотих. Наразі передбачений штраф становить від 1500 до 45 000 злотих.

Ще одне нововведення — автоматичне нарахування відсотків за несвоєчасну виплату заробітної плати. Працівникам не доведеться окремо звертатися до роботодавця з вимогою про таку компенсацію.

Читайте також Робота в Польщі через посередників: як не потрапити на фіктивного роботодавця

За пропозицією, роботодавець буде зобов’язаний самостійно розрахувати та виплатити відсотки разом із заборгованою зарплатою. Їх нараховуватимуть із дня, наступного за встановленою датою виплати.

Якщо сторони не визначили розмір відсотків за прострочення у договорі, застосовуватиметься ставка, передбачена Цивільним кодексом Польщі.

Що далі

Законопроєкт пройшов перше читання в Сеймі 11 червня 2026 року. Тоді депутати розглянули пропозицію відхилити документ, але не підтримали її. Після цього його передали на подальше опрацювання до Комітету з питань економіки та розвитку, а також Комітету з питань соціальної політики та сім’ї.