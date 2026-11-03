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У Франції хочуть запровадити податок на інтернет-трафік для техногігантів

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У Франції великі технологічні компанії можуть зобов’язати платити 5,5 євроцента за кожен гігабайт даних, який вони передають користувачам країни. Відповідну поправку до бюджету на 2027 рік Національні збори Франції підтримали в першому читанні.

Як працюватиме новий збір

Платити мають компанії, що надсилають дані користувачам у Франції. Обсяги рахуватимуть інтернет-провайдери Orange, SFR, Bouygues Telecom і Free: вони щокварталу передаватимуть податковій знеперсоналізовані дані про те, скільки трафіку надіслав кожен постачальник. Вміст не аналізується, лише кількість гігабайтів. Сума збору обмежена 15% французького або 2% світового обороту компанії.
Автори поправки розраховують на €10 млрд надходжень щороку. За оцінкою регулятора Arcep, абонентам французьких провайдерів щороку надходить близько 200 млрд ГБ, і половину цього потоку генерують п’ять компаній: Google, Meta, Amazon, Netflix та Akamai.

Чому ініціатива викликала критику

Міністр бюджету Давід Аміель заперечив, що для такого обліку знадобляться спеціальні датчики в мережах операторів або вимірювання на пристроях користувачів. За його словами, половина податку ляже не на техногігантів, а на менших постачальників контенту, зокрема французьких.
Генеральний доповідач фінансового комітету Філіп Жювен попередив, що платформи перекладуть витрати на рекламодавців.
Найгучніше відреагувала некомерційна VideoLAN, розробник плеєра VLC. Організація написала в X, що депутати «проголосували за податок, якого не розуміють», і він коштуватиме їй понад €1 млн на рік. Для геймерів арифметика теж відчутна: завантаження гри на 200 ГБ обійдеться постачальнику приблизно в €11.
Остаточно норма ще не ухвалена. Бюджет має пройти перше читання повністю, потім Сенат, де більшість у правоцентристів, які навряд чи її підтримають. Уряд також може провести бюджет без голосування за статтею 49.3 і прибрати поправку, пише Trending Topics.
За матеріалами:
The page
ФранціяПодатки
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