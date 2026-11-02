Ілон Маск радить не заощаджувати гроші, бо це «безглуздо»

Бізнесмен-мільярдер Ілон Маск знову заявив, що накопичувати гроші на далеке майбутнє немає сенсу. Підприємець пов’язує це з розвитком надрозумного штучного інтелекту, який, на його думку, забезпечить людству загальний достаток.

Про це він написав у соцмережі X. Маск не став докладно пояснювати свою позицію, але зазначив, що в майбутньому заощадження втратять актуальність через появу «надрозумного достатку».

Маск не вперше закликає відмовитися від пенсійних накопичень

Подібну думку підприємець висловлював і раніше. У грудні 2025 року він підтримав допис інвестора Рея Даліо, який планував долучитися до збору коштів для «рахунків Трампа». Тоді Маск заявив, що в майбутньому не буде бідності, а людям не знадобляться заощадження завдяки запровадженню «універсального високого доходу».

За даними Futurism, у січні Маск також радив не перейматися пенсійними накопиченнями на 10−20 років уперед. В одному з подкастів він пояснив, що якщо його прогнози щодо розвитку технологій справдяться, такі заощадження втратять значення.

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В інтерв’ю The Economist влітку підприємець висловив думку, що штучний інтелект зможе виконувати будь-яку роботу краще за людину. Винятком, за його словами, може залишитися лише сама здатність бути людиною.

Маск також припустив, що приблизно за п’ять років ШІ може перевершити сукупний інтелект людства. Найімовірнішим результатом такого розвитку він назвав епоху загального достатку, коли кожен матиме все, що тільки зможе уявити.

Раніше цього місяця Маск також пообіцяв подарувати кожній дитині в США по одній акції SpaceX. Журналісти пов’язали цю заяву з анонсом Anthropic, яка вирішила спрямувати значну частину своїх акцій до благодійного фонду суспільного блага.