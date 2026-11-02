Швейцарія розглядає обмеження швидкості на автомагістралях через нестачу пального

Швейцарія може суттєво знизити максимально дозволену швидкість на автомагістралях — зі звичного рівня до 80 км/год. Таку можливість розглядають на випадок серйозної нестачі пального.

Про це повідомляє видання Blick.

Федеральне відомство з економічного постачання країни цієї осені подало до федеральної адміністрації пропозицію щодо такого обмеження.

У відомстві підтвердили, що цей варіант перебуває на розгляді. Там пояснили, що в разі серйозного дефіциту пального зниження швидкості доповнить використання обов’язкових резервів і дасть змогу додатково заощадити паливо.

Водночас конкретні умови запровадження обмеження та обсяги можливої економії ще належить визначити. Наразі рішення не ухвалили, але в разі серйозної нестачі пального Федеральна рада Швейцарії може розпорядитися про зниження швидкості.

Швейцарія використовує резерви дизельного пального

Проблеми з постачанням пального турбують швейцарську владу вже кілька тижнів. Ситуацію із забезпеченням нафтопродуктами наразі оцінюють як «дуже напружену».

У п’ятницю федеральна влада дозволила використати до 45 мільйонів літрів дизельного пального з обов’язкових резервів. Це трохи менше ніж 4% наявних запасів. Причиною стали, зокрема, затримки постачання через сильні дощі на півдні Франції.

Проблеми виникали й раніше. У вересні Швейцарії довелося розкрити резерви пального через аварію на нафтопереробному заводі в Кресс’є. Єдиний нафтопереробний завод країни тоді приблизно на два тижні зупинив роботу через технічну несправність.

Що впливає на вартість пального у Швейцарії

На вартість пального впливають не лише ціни на нафту та невизначеність на міжнародних ринках.