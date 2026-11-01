Виїзд із Польщі на понад 30 днів: як це впливає на статус UKR

Перебування за межами Польщі понад 30 днів може стати підставою для припинення тимчасового захисту та втрати статусу UKR. Це стосується не лише поїздок в Україну, а й виїздів до інших країн. Водночас отримання тимчасового захисту в іншій державі ЄС також може бути підставою для припинення захисту в Польщі.

Коротша поїздка сама по собі не означає втрати статусу через тривалу відсутність. Проте після повернення варто перевірити актуальний запис у реєстрі PESEL: сам факт перетину кордону не підтверджує, що статус UKR залишається чинним або автоматично відновився.

Чи анулюють номер PESEL після втрати статусу

Номер PESEL і статус UKR — різні речі. PESEL є ідентифікаційним номером, тоді як UKR — позначкою в реєстрі, що підтверджує статус тимчасового захисту. Тому втрата UKR не означає автоматичного анулювання самого номера, а паперове підтвердження присвоєння PESEL не гарантує, що статус досі чинний.

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Водночас припинення тимчасового захисту не завжди означає, що людина більше не має законних підстав перебувати в Польщі. Наприклад, дозвіл на тимчасове проживання може бути окремою підставою для перебування в країні.

Чи відновлюється захист після повернення

Після повернення до Польщі не варто вважати, що статус UKR відновився автоматично. Якщо його припинили, потрібно звернутися до органу гміни, з’ясувати причину зміни запису та уточнити, чи можна повторно оформити статус у конкретній ситуації.

Для подорожей із чинним статусом UKR польська Прикордонна служба рекомендує мати дійсний паспорт і актуальний електронний документ Diia.pl. Його відсутність під час прикордонного контролю може спричинити проблеми зі збереженням статусу. Тому після повернення варто перевірити запис у реєстрі, навіть якщо поїздка була короткою.

Що відбувається з виплатами та правом на допомогу

Наявність статусу UKR не гарантує автоматичного права на всі види допомоги. Для кожної програми діють окремі вимоги, тому після тривалої відсутності потрібно перевірити не лише статус у реєстрі PESEL, а й умови отримання конкретних виплат.

Як виїзд впливає на виплати 800+

Для отримання допомоги 800+ важливе фактичне проживання заявника та дитини в Польщі. Якщо родина переїхала за кордон, чинний запис UKR або надходження коштів на рахунок самі по собі не підтверджують право на виплати. ZUS може перевіряти інформацію про перебування та запитувати додаткові пояснення.

У 2026 році під час визначення права на 800+ враховують, зокрема:

законність перебування та проживання заявника й дитини в Польщі;

професійну активність заявника відповідно до правил програми та передбачених винятків;

навчання дитини в польській системі освіти, якщо на неї поширюється відповідна вимога;

подання заяви на актуальний період виплат.

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Вимога щодо професійної активності для громадян України зі статусом UKR діє з 1 лютого 2026 року. Вимога щодо навчання також має винятки, зокрема для дітей, які ще не досягли відповідного віку або мають відстрочення.

Якщо ви отримуєте сімейні виплати, про виїзд потрібно повідомити ZUS. Кошти, отримані без належного права на них, можуть вимагати повернути разом із відсотками. Якщо після повернення виплати не поновили, перевірте повідомлення в особистому кабінеті eZUS і вчасно надайте запитані документи.

Чи збережеться доступ до медичної та соціальної допомоги

З 5 березня 2026 року сам по собі статус UKR не забезпечує всім українцям повного доступу до безоплатного лікування. Тому потрібно перевірити, на якій саме підставі людина має право на медичну допомогу.

Зокрема, це може бути:

1. Страхування в Польщі. Право на лікування може ґрунтуватися на працевлаштуванні, включенні до страхування члена сім’ї або добровільному страхуванні NFZ.

2. Спеціальні права за чинного статусу UKR. Вони передбачені, зокрема, для дітей до 18 років, вагітних жінок, а також жінок під час пологів і в післяпологовому періоді. Обсяг доступних послуг обмежений.

3. Інші види соціальної допомоги. Умови її збереження потрібно уточнювати в установі, яка призначила виплати, наприклад у місцевому центрі соціальної допомоги MOPS або GOPS.

Втрата UKR може припинити медичні права, пов’язані саме з тимчасовим захистом. Однак якщо людина має іншу чинну підставу для страхування, її потрібно перевірити окремо.

Де перевірити чинність статусу UKR після повернення

Насамперед перевірте актуальні дані в реєстрі PESEL. Якщо подорожувала вся родина, статус кожного її члена потрібно з’ясувати окремо: чинний UKR одного з батьків не підтверджує автоматично статус дитини.

Онлайн через державний сервіс

Перевірити свої дані або інформацію про дитину можна через державний онлайн-сервіс. Для цього потрібно:

авторизуватися за допомогою Profil Zaufany або іншого доступного способу;

виконати інструкції сервісу щодо скриньки e-Doręczenia;

вибрати, чиї дані потрібно перевірити;

знайти інформацію про статус іноземця та наявність позначки UKR;

за потреби замовити електронну довідку з актуальними даними.

Онлайн-послуга безоплатна. Якщо дані дитини не відображаються у вашому обліковому записі, це може бути пов’язано з відсутністю зв’язку між записами в реєстрі. Така ситуація сама по собі не свідчить про втрату статусу дитиною — дані потрібно уточнити в органі гміни.

Особисто в управлінні міста або гміни

Якщо скористатися онлайн-сервісом не вдається або інформація в реєстрі викликає запитання, зверніться до управління міста чи гміни — urząd miasta або urząd gminy. Візьміть із собою паспорт і номер PESEL та попросіть перевірити поточний статус. Якщо запис змінився, уточніть дату й причину змін.

Довідку з реєстру можна замовити в будь-якому органі гміни. Однак отримання довідки та виправлення статусу — різні процедури: документ підтверджує наявний запис, а для його зміни можуть знадобитися окрема заява й додаткові докази.

Окремо перевірте повідомлення від ZUS

В особистому кабінеті eZUS, раніше PUE ZUS, перевірте листування щодо призначених виплат. Зверніть увагу на запити документів, строки відповіді та повідомлення про зупинення допомоги.

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ZUS відповідає за виплати, але не відновлює статус UKR. Якщо проблема пов’язана із записом у PESEL, спочатку потрібно з’ясувати його стан у гміні. Якщо статус чинний, але гроші не надходять, зверніться до ZUS, щоб дізнатися конкретну причину та умови поновлення виплат.

Коли потрібно звернутися до польських органів

Якщо після повернення змінився статус або припинилися виплати, потрібно з’ясувати причину. Втрата UKR через тривалу відсутність і помилка в реєстрі можуть вимагати різних дій. Підготуйте документи, що підтверджують дати поїздки, і зверніться до установи, яка відповідає за відповідне питання.

Статус UKR зник після короткої поїздки

Зверніться до управління міста або гміни та попросіть перевірити, чому змінився статус. Якщо проблема пов’язана з даними про перетин кордону, може знадобитися звернення до Прикордонної служби Польщі — Straż Graniczna.

Для з’ясування обставин підготуйте:

чинний паспорт і номер PESEL;

дати виїзду та повернення, маршрут поїздки;

квитки, посадкові талони та штампи в паспорті, якщо вони є;

інші документи, які підтверджують повернення та перебування в Польщі.

Це особливо важливо, якщо ви поверталися через іншу країну Шенгенської зони й у паспорті немає польського в’їзного штампа. Документи допоможуть установі перевірити обставини, але самі по собі не гарантують відновлення статусу.

Відсутність перевищила 30 днів або змінилася підстава перебування

Якщо ви перебували за межами Польщі понад 30 днів, зверніться до гміни та уточніть можливість повторного оформлення UKR. Не покладайтеся лише на старий документ Diia. pl або довідку PESEL.

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Окремо потрібно з’ясувати порядок дій, якщо ви отримали тимчасовий захист в іншій державі ЄС або дозвіл на проживання в Польщі. Такі обставини можуть бути самостійними підставами для припинення UKR. Питання іншого дозволу на перебування варто уточнити у відділі у справах іноземців воєводського управління.

Змінився паспорт або особу не підтвердили вчасно

Якщо ви отримали новий паспорт, потрібно актуалізувати дані в гміні. Окремий обов’язок стосувався людей, яким надали UKR за декларацією без пред’явлення чинного проїзного документа: вони мали показати паспорт до 31 серпня 2026 року.

Якщо цього не зробили, статус могли припинити через непідтвердження особи, а не через виїзд. У такому разі зверніться до гміни з чинним паспортом і з’ясуйте подальші дії. Подання документа із запізненням не означає автоматичного відновлення захисту.

Припинили виплати або виникли проблеми з допомогою

Залежно від ситуації звертайтеся до відповідної установи:

1. ZUS — щодо виплат 800+, запитів пояснень або повернення надміру отриманих коштів.

2. NFZ — щоб з’ясувати підставу доступу до державної медичної допомоги. Якщо проблема пов’язана зі страхуванням через роботу, варто також звернутися до роботодавця.

3.*MOPS або GOPS — щодо місцевої соціальної допомоги, яку призначив відповідний центр.