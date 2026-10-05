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Зник статус UKR: які права та виплати можуть втратити українці в Польщі

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Оформлення PESEL
Оформлення PESEL, proekt-obk.com
За чотири тижні кількість активних статусів UKR у Польщі скоротилася на понад 82 тисячі, але точної причини такого падіння досі немає. Це найбільше падіння між двома послідовними публікаціями реєстру PESEL UKR з січня 2025 року.
Частина могла виїхати з Польщі, частина — залишитися з іншим статусом. Водночас сама втрата UKR може мати для людини низку практичних наслідків, повідомляє Dopomo.

Куди поділися люди зі статусом UKR

З 11 серпня до 8 вересня 2026 року кількість людей з активним статусом UKR зменшилася з 950 286 до 868 037. Тобто за чотири тижні реєстр скоротився на 82 249 осіб, або 8,7%. Найбільше статусів вибуло серед дітей і підлітків, зазначають експерти.
Точно сказати, скільки людей виїхали з Польщі, а скільки залишилися в країні, але вже з іншим статусом, наразі неможливо.
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Водночас відомо, що 1 вересня 2026 року частині людей статус UKR автоматично змінили на NUE. Йдеться про тих, хто отримав PESEL UKR на підставі декларації, але до 31 серпня не підтвердив свою особу чинним проїзним документом. Таку зміну передбачає стаття 25 закону від 23 січня 2026 року. Разом зі зміною статусу ці люди втратили право на легальне перебування, яке надавав тимчасовий захист.
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Чи означає NUE нелегальне перебування

Сам статус NUE не означає, що людина перебуває в Польщі нелегально. За загальним правилом, такий статус у реєстрі PESEL мають іноземці, які не є громадянами ЄС і не мають статусу UKR. Зокрема, це можуть бути власники карт перебування.
Дата зміни статусів збігається з періодом різкого скорочення кількості активних UKR, однак сам по собі цей збіг не доводить, що саме зміна статусу стала причиною падіння. Жоден орган також не повідомив, скількох людей безпосередньо торкнулася ця зміна, зазначають експерти.

Що відбувається, коли статус зникає UKR

Якщо людина залишилася в Польщі без іншої законної підстави для перебування, зміна UKR на NUE має низку практичних наслідків.
Зокрема, вона втрачає право на медичну допомогу за рахунок публічних коштів. Винятки передбачені для дітей до 18 років, жінок під час вагітності, пологів і післяпологового періоду, жертв катувань або зґвалтування, а також мешканців центрів колективного проживання.
Також людина втрачає право на виплату 800+. Уже призначені виплати орган перевіряє з власної ініціативи.
Ускладнюється і шлях до дозволу на тимчасове перебування. За загальним правилом, заява, подана під час нелегального перебування, закінчується відмовою. Водночас закон передбачає винятки, зокрема для іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, а також у випадках, коли цього вимагає право на сімейне життя або права дитини.
Ще один наслідок — людина вже не може подати заяву на карту CUKR, оскільки для цього необхідно мати статус UKR саме в день подання.
Водночас право та обов’язок відвідувати школу не змінюються. Вони не залежать від статусу перебування.
Повернення статусу UKR закон пов’язує з повторним в’їздом до Польщі та поданням відповідної заяви протягом 30 днів після перетину кордону. Чи передбачений інший спосіб повернення статусу, залишається питанням до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі (MSWiA).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаУкраїнці в Польщі
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