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Гренландія відкриває новий міжнародний аеропорт (фото)

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Гренландія відкриває новий міжнародний аеропорт (фото)
Гренландія відкриває новий міжнародний аеропорт (фото)
Гренландія завершує свій план розширення аеропорту відкриттям нового міжнародного аеропорту Ілуліссат.
Він забезпечить прямий доступ до затоки півночі острова, що сприятиме розвитку туризму та зв’язків з рештою світу, пише es.euronews.
Відкриття аеропорту Ілуліссат є останнім запланованим у рамках програми розширення данської автономної території після відкриття аеропорту Нуук у листопаді 2024 року та Какортока у квітні 2026 року. Разом ці аеропорти «утворюють новий хребет» інфраструктури країни, зазначив оператор.
Гренландія відкриває новий міжнародний аеропорт (фото)
«Відкриття є історичною віхою для Ілуліссата, північної Гренландії та всієї Гренландії», — сказав Єнс Лаурідсен, генеральний директор Greenland Airports.
Три нові аеропорти в Ілуліссаті, Нууку та Какортоку докорінно змінюють те, як країна пов’язана зсерединою та як Гренландія пов’язана з рештою світу.
Новий аеропорт має злітно-посадкову смугу довжиною 2200 метрів, здатну приймати більші літаки, що дозволить йому пропонувати прямі міжнародні рейси до Ілуліссата, ключового транспортного вузла в затоці Діско та північній Гренландії.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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