Гренландія відкриває новий міжнародний аеропорт (фото)

Гренландія завершує свій план розширення аеропорту відкриттям нового міжнародного аеропорту Ілуліссат.

Він забезпечить прямий доступ до затоки півночі острова, що сприятиме розвитку туризму та зв’язків з рештою світу, пише es.euronews

Відкриття аеропорту Ілуліссат є останнім запланованим у рамках програми розширення данської автономної території після відкриття аеропорту Нуук у листопаді 2024 року та Какортока у квітні 2026 року. Разом ці аеропорти «утворюють новий хребет» інфраструктури країни, зазначив оператор.

«Відкриття є історичною віхою для Ілуліссата, північної Гренландії та всієї Гренландії», — сказав Єнс Лаурідсен, генеральний директор Greenland Airports.

Три нові аеропорти в Ілуліссаті, Нууку та Какортоку докорінно змінюють те, як країна пов’язана зсерединою та як Гренландія пов’язана з рештою світу.