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Латвія вперше в своїй історії головуватиме в Радбезі ООН: завдання

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Латвія вперше в своїй історії головуватиме в Радбезі ООН: завдання
Латвія вперше в своїй історії головуватиме в Радбезі ООН: завдання
З 1 листопада Латвія вперше очолить Раду Безпеки ООН і протягом місяця координуватиме її роботу.
Головними завданнями Рига назвала підтримку України, протидію російській пропаганді та недопущення нормалізації агресії рф.
Про це повідомляє Delfi.
Країна також прагне використати головування для зміцнення міжнародної безпеки та привернення уваги до наслідків російської агресії.

Пріоритети

Як розповіла посол Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес, головування в Раді Безпеки дає країні можливість активніше заявити про себе на міжнародній арені, відстоювати власні інтереси та цінності й демонструвати відповідальну позицію.
За її словами, близько 90% порядку денного Радбезу становлять регулярні засідання. Разом з тим головуюча країна може ініціювати одне або два тематичні обговорення, присвячені важливим для неї питанням. Латвія планує використати цю можливість, щоб порушити теми, які визначила своїми пріоритетами.
Робота в Раді Безпеки ООН нагадує Латвії про необхідність щодня відстоювати власну незалежність і свободу. Тому головним завданням країни в Радбезі дипломатка назвала зміцнення національної безпеки, зокрема через підтримку України.
«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб війна росії проти України залишалася одним з найважливіших питань порядку денного Ради Безпеки ООН, щоб не допустити нормалізації російської агресії проти України, спростовувати російську пропаганду і брехню і роз’яснювати міжнародній спільноті імперіалістичні цілі Росії і глобальні наслідки її дій», — заявила вона.
За матеріалами:
Економічна Правда
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