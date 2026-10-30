Латвія вперше в своїй історії головуватиме в Радбезі ООН: завдання

Країна також прагне використати головування для зміцнення міжнародної безпеки та привернення уваги до наслідків російської агресії.
Пріоритети
Як розповіла посол Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес,головування в Раді Безпеки дає країні можливість активніше заявити про себе на міжнародній арені, відстоювати власні інтереси та цінності й демонструвати відповідальну позицію.
За її словами, близько 90% порядку денного Радбезу становлять регулярні засідання. Разом з тим головуюча країна може ініціювати одне або два тематичні обговорення, присвячені важливим для неї питанням. Латвія планує використати цю можливість, щоб порушити теми, які визначила своїми пріоритетами.
Робота в Раді Безпеки ООН нагадує Латвії про необхідність щодня відстоювати власну незалежність і свободу. Тому головним завданням країни в Радбезі дипломатка назвала зміцнення національної безпеки, зокрема через підтримку України.
«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб війна росії проти України залишалася одним з найважливіших питань порядку денного Ради Безпеки ООН, щоб не допустити нормалізації російської агресії проти України, спростовувати російську пропаганду і брехню і роз’яснювати міжнародній спільноті імперіалістичні цілі Росії і глобальні наслідки її дій», — заявила вона.