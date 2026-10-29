Крістін Лагард достроково залишить посаду президентки ЄЦБ

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард оголосила, що залишить посаду 7 лютого 2027 року, хоча термін її повноважень мав закінчитися лише в жовтні наступного року.

Про це йдеться в заявах ЄЦБ та самої Лагард

«Це було джерелом великої гордості — служити цій установі. Я дякую всім тим, хто підтримував мене в цій подорожі протягом минулих семи років», — написала вона.

Наступника Лагард призначить Європейська Рада в установлений строк і після процесу висування кандидатур.

Хто може очолити Європейський центральний банк

Bloomberg пише , що відставка Лагард відбувається в непростий для ЄЦБ момент, коли банк бореться з підвищеною інфляцією, спричиненою війною в Ірані, на тлі загострення геополітичної напруженості, нестабільності на ринку облігацій і значних витрат європейських країн на оборону та інфраструктуру.

За даними видання, за посаду нового очільника ЄЦБ боротимуться колишній керівник Банку Іспанії Пабло Ернандес де Кос, який нині очолює Банк міжнародних розрахунків, і колишній голова центрального банку Нідерландів Клаас Кнот. На думку економістів, яких опитувало Bloomberg, фаворитом є де Кос.

Коли обиратимуть нового президента ЄЦБ