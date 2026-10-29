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Сенатор США пригрозив суднам із російським дизелем

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Американський сенатор від демократичної партії Річард Блюменталь попередив судноплавні компанії, які транспортують російський дизель до США, про відповідальність.
Про це йдеться в його дописі у соцмережі Х.
Він назвав російське пальне незаконним і закликав розвертати танкери, «поки ще є час».
«Я надсилаю рішуче попередження судноплавним компаніям, чиї танкери перевозять до наших портів незаконне російське дизельне пальне: змініть курс, поки ще є час», — написав Блюменталь.
Сенатор оприлюднив свій лист керуючому директору грецької компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Атанасіосу Мартіносу.
У ньому йдеться, що танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти із 40 тоннами російського дизелю вийшов із російського порту 22 жовтня. Блюменталь вимагає у власника назвати продавця, покупця, фрахтувальника, страховика, оператора терміналу і відповідального за розподіл пального.
За словами сенатора, ухвалений у 2022 році в США Закон про припинення імпорту російської нафти забороняє розвантаження у Сполучених Штатах російського пального. Говорячи про видану Міністерством фінансів США генеральну ліцензію № 135 щодо операцій з експортом російського дизпалива, він наголосив, що вона не може скасувати згадану заборону.
«Розверніться, поки ще є час. Якщо ви доставите дизель, ви порушите цілком однозначний закон, ухвалений у 2022 році, який забороняє імпорт російського пального. Жоден президент не може одноосібно скасувати закон», — звернувся сенатор до судноплавних компаній.
У Конгресі США намагаються заблокувати дизельну угоду Трампа з російським путіним. Зазначалося, що у Палаті представників внесли двопартійний законопроєкт, який має зупинити домовленість президента США із Кремлем про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Документ передбачає скасування винятків із санкцій, заборону інвестицій у російську енергетику та запровадження нових обмежень проти неї.
Також ми писали, що своєї дизельною угодою Трамп рятує економіку росії. На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США можуть бути прикриттям для тиску на Україну з метою обмежити удари по російських нафтопереробних заводах.
За матеріалами:
УНІАН
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