Сенатор США пригрозив суднам із російським дизелем

Американський сенатор від демократичної партії Річард Блюменталь попередив судноплавні компанії, які транспортують російський дизель до США, про відповідальність.

Про це йдеться в його дописі у соцмережі Х

Він назвав російське пальне незаконним і закликав розвертати танкери, «поки ще є час».

«Я надсилаю рішуче попередження судноплавним компаніям, чиї танкери перевозять до наших портів незаконне російське дизельне пальне: змініть курс, поки ще є час», — написав Блюменталь.

Сенатор оприлюднив свій лист керуючому директору грецької компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Атанасіосу Мартіносу.

У ньому йдеться, що танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти із 40 тоннами російського дизелю вийшов із російського порту 22 жовтня. Блюменталь вимагає у власника назвати продавця, покупця, фрахтувальника, страховика, оператора терміналу і відповідального за розподіл пального.

За словами сенатора, ухвалений у 2022 році в США Закон про припинення імпорту російської нафти забороняє розвантаження у Сполучених Штатах російського пального. Говорячи про видану Міністерством фінансів США генеральну ліцензію № 135 щодо операцій з експортом російського дизпалива, він наголосив, що вона не може скасувати згадану заборону.

«Розверніться, поки ще є час. Якщо ви доставите дизель, ви порушите цілком однозначний закон, ухвалений у 2022 році, який забороняє імпорт російського пального. Жоден президент не може одноосібно скасувати закон», — звернувся сенатор до судноплавних компаній.

У Конгресі США намагаються заблокувати дизельну угоду Трампа з російським путіним. Зазначалося, що у Палаті представників внесли двопартійний законопроєкт, який має зупинити домовленість президента США із Кремлем про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Документ передбачає скасування винятків із санкцій, заборону інвестицій у російську енергетику та запровадження нових обмежень проти неї.