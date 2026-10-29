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ЄС не відновлюватиме імпорт російського газу навіть після завершення війни — Єврокомісія

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Європейський Союз не планує повертатися до імпорту російського газу навіть після завершення війни росії проти України. Відмова від російського викопного палива закріплена в законодавстві ЄС і не залежить від можливого укладення мирної угоди.
Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу, передає «Європейська правда».

Чому ЄС не повертатиметься до російського газу

У Єврокомісії наголосили, що поступова заборона імпорту російського газу передбачена окремим законодавством ЄС і не залежить від можливого укладення мирної угоди.
«У нас є чинне законодавство, яке не дозволяє нам відновити імпорт викопного палива, зокрема газу, з росії», — заявила Піньо.
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Вона наголосила, що Європа засвоїла уроки енергетичної залежності від Москви.
«Незалежно від того, триває війна чи ні, ми усвідомили ціну залежності від імпорту викопного палива з росії і заплатили цю ціну», — зазначила речниця.

Коли ЄС повністю припинить імпорт російського газу

Інша речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, яка відповідає за енергетику, нагадала, що відмова від російського газу передбачена регламентом REPowerEU, який діє незалежно від санкцій.
«В нас вже діє законодавство REPowerEU, тож воно не пов’язане ані з санкціями, ані з будь-якими геополітичними подіями. Це законодавство вже набуло чинності, його вже впроваджено. Тому, незалежно від того, що станеться, ми поступово припиняємо імпорт російського газу та скрапленого природного газу на європейський ринок, і останні постачання мають завершитися до кінця наступного року», — заявила вона.

Що в Єврокомісії кажуть про «Північний потік»

Водночас, відповідаючи на питання щодо можливого відновлення роботи газопроводу «Північний потік» після завершення війни, Ітконен зазначила, що питання не належить до компетенції Єврокомісії.
«Наша позиція щодо „Північного потоку“ була дуже чіткою від самого початку цього проєкту. Не нам вирішувати, чи функціонуватиме він у Європейському Союзі, чи ні», — заявила представниця Єврокомісії.
Нагадаємо, ухвалений у січні 2026 року регламент ЄС REPowerEU передбачає повну заборону імпорту російського скрапленого газу з початку 2027 року, а трубопровідного — восени 2027 року.
За матеріалами:
Європейська правда
ЄСГазЄврокомісія
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