Круїзний лайнер зупинив роботу через ціни на пальне: сотні пасажирів висадили в Камбоджі

У жовтні 2024 року круїзний лайнер Odyssey вирушив із Белфаста у подорож світом, яка мала тривати три з половиною роки. Пасажири могли купити або орендувати каюти й жити на борту, постійно змінюючи країни. Дехто заради цього продав своє майно або витратив значну частину заощаджень. Однак через різке подорожчання пального оператор призупинив роботу і висадив пасажирів у Камбоджі.

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За словами заступника губернатора камбоджійської провінції Преа-Сіанук Лонга Діманша, пасажирам дали близько семи годин, щоб залишити судно в порту Сіануквіль. Компанія заявила, що намагається допомогти мешканцям лайнера, екіпажу та працівникам, а також шукає можливості для реструктуризації бізнесу.

Чому круїзний лайнер зупинив роботу

Американська компанія Villa Vie Residences пояснила призупинення роботи надзвичайним зростанням цін на пальне після початку війни з Іраном наприкінці лютого.

Оператор заявив, що намагався скоротити витрати: зменшив швидкість руху судна та збільшив час перебування в портах. Проте ці заходи не допомогли компенсувати подорожчання пального.

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За даними компанії, середні щомісячні витрати на пальне для однієї каюти зросли з $1 800 до $6 000−8 000 в окремих регіонах Азії. Перекласти все подорожчання на пасажирів оператор вважає нереалістичним, а подальшу роботу за попередньою бізнес-моделлю — фінансово нестійкою.

Компанія планує протягом наступних 60 днів працювати над реструктуризацією та залученням додаткового капіталу. Водночас там визнають, що результат цих зусиль поки не гарантований.

Пасажири залишилися без постійного житла

Судно Odyssey, розраховане на 650 пасажирів, вирушило з Белфаста в Північній Ірландії в жовтні 2024 року. Воно мало здійснювати безперервну навколосвітню подорож, під час якої люди могли купувати або орендувати каюти як для відпочинку, так і для постійного проживання.

Вартість придбання каюти для проживання протягом усього терміну експлуатації судна починалася приблизно від $230 тис. Деякі пасажири заради такого способу життя навіть продали все своє майно.

За словами Лонга Діманша, 23 жовтня судно під прапором Багамських Островів прибуло до Камбоджі з Таїланду. На борту перебували 203 пасажири та 156 членів екіпажу. Наступним пунктом маршруту мав стати В’єтнам.

Однак під час зупинки в порту Сіануквіль пасажирам наказали залишити судно. За словами представника місцевої влади, частина людей вилетіла з міста, тоді як інші залишилися в ньому.

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Пасажир лайнера Ренді Кассінгем, який веде блог ResidentialCruising, заявив, що висадженню передувала низка проблем. В інтерв’ю AFP він також зазначив, що лайнер пропонував доступніший варіант проживання, а не розкішний круїз, однак ситуація змінилася, коли компанія почала просити додаткові кошти.

Кассінгем звинуватив оператора в тому, що той не надає пасажирам достатньої допомоги. Сама Villa Vie Residences заявила, що координує висадження людей і шукає для них варіанти тимчасового проживання.

За інформацією місцевої влади, судно мало поповнити запаси пального та залишити порт 31 жовтня.

Що відомо про круїзний лайнер Odyssey

Судно побудували у 1993 році. Упродовж наступних років воно працювало під різними назвами в кількох круїзних компаніях, а у 2020 році зупинило роботу через пандемію коронавірусу.

У 2023 році лайнер придбала Villa Vie Residences. Після переобладнання в Белфасті він вирушив у подорож у жовтні 2024 року. Спочатку круїз планували зробити трирічним із половиною.

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Камбоджійський порт Сіануквіль уже приймав круїзне судно, яке опинилося в складній ситуації. У лютому 2020 року тут дозволили пришвартуватися лайнеру MS Westerdam, якому відмовили в заході до п’яти портів інших країн через побоювання щодо поширення COVID-19.