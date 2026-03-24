Перший у світі круїзний лайнер на водневому паливі — подробиці Сьогодні 18:25 — Світ

«Вікінг Тебра»

Перше у світі круїзне судно на водневому паливі"Вікінг Тебра" використовуватиме гібридну силову установку, частково засновану на паливних елементах на зрідженому водні.

Заключний етап будівництва відбуватиметься на сусідньому об’єкті з виробництва зброї.

Лайнер, яким керує компанія «Viking», було спущено на воду 19 березня на верфі Fincantieri в Анкон, пише Еuronews

Що це дасть

Це значний крок вперед для круїзного лайнера, який зможе працювати без викидів після введення в експлуатацію в листопаді 2026 року. Це також знаменує перехід від фази складання конструкції судна до внутрішнього оснащення, що зазвичай є завершальним етапом будівництва.

«З самого початку ми зосереджувалися на зменшенні споживання палива в проектуванні суден, і Viking Libra поки що є нашим найекологічнішим судном» — кажуть екперти.

Судно пройде через Північну Європу та Середземномор’я

Viking Libra має загальний внутрішній об’єм приблизно 54 300 тонн і, як і всі судна Viking, є компактним. Його рушійна система гібридна, частково на паливних елементах, а частково на зрідженому водні.

Це дозволить судну працювати та плавати з нульовим рівнем викидів, а також отримувати доступ до екологічно чутливих районів.

Завдяки використанню передової технології паливних елементів, силова установка Viking Libra зможе генерувати до шести мегават потужності.

Що там буде

Після завершення будівництва на лайнері буде 499 кают місткістю до 998 пасажирів, а також ресторани, тренажерний зал та спа-центр Nordic Spa.

Аналогічно, Viking також будує Viking Astrea, запуск якого заплановано на 2027 рік. Він також буде працювати на водні та матиме нульовий рівень викидів.

«Це знаменує собою історичний момент у більш ніж 130-річній історії Hurtigruten на норвезькому узбережжі», сказала Хедда Фелін, генеральний директор Hurtigruten.

«І найголовніше, це ще один доказ того, що сьогодні можливо зменшити викиди, використовуючи екологічно чистий біодизель, без необхідності інвестувати мільярди в нові судна чи інфраструктуру», — резюмувала вона.

Довідка Finance.ua:

У листопаді минулого року Havila Voyages, ще одна норвезька круїзна лінія, також здійснила свою першу кліматично нейтральну подорож за тим самим маршрутом.

Мета круїзу — скоротити викиди парникових газів більш ніж на 90% порівняно з викопним паливом завдяки поєднанню енергії від акумуляторів та зрідженого біогазу.

