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У ЄС змінять правила для водіїв із категорією B

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Автомобіль на європейських дорогах
Автомобіль на європейських дорогах
У Євросоюзі переглядають правила для власників водійських посвідчень категорії B. Реформа передбачає збільшення допустимої маси окремих транспортних засобів, а також додаткові умови для водіїв важчих кемперів.
Водночас для різних типів автомобілів передбачені окремі умови й терміни запровадження нових правил.
Про це повідомляє inpoland.

Які автомобілі можна буде водити з категорією B

За чинними загальними правилами, категорія B дозволяє керувати автомобілями з максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни. Однак у ЄС підготували реформу, яка передбачає винятки для окремих видів транспорту.
Зокрема, ліміт маси збільшать до 4,25 тонни для транспортних засобів, що повністю або частково працюють на альтернативному паливі. Це стосується й електромобілів, які через вагу акумуляторів можуть перевищувати чинне обмеження.
Скористатися такою можливістю зможуть водії, які мають посвідчення категорії B щонайменше два роки.
Нові правила мають набути чинності на рівні ЄС 26 листопада 2027 року.

Коли нові правила запрацюють у ЄС

У деяких країнах Євросоюзу подібні норми вже діють на національному рівні. Наприклад, у Польщі, Німеччині та Нідерландах за певних умов дозволено керувати окремими транспортними засобами на альтернативному паливі з максимальною дозволеною масою до 4,25 тонни за наявності категорії B.
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Після запровадження загальноєвропейських правил такі можливості передбачатимуться на рівні ЄС. Водночас водіям потрібно буде дотримуватися встановлених вимог, зокрема щодо стажу володіння посвідченням.

Що зміниться для власників кемперів

Окремі положення реформи стосуватимуться кемперів із максимальною дозволеною масою до 4,25 тонни. Для керування такими автомобілями з категорією B водіям доведеться виконати додаткові вимоги.
Країни ЄС зможуть самостійно визначати умови допуску. Зокрема, вони можуть передбачити навчальний курс тривалістю щонайменше сім годин, практичний іспит або поєднання обох вимог.
Нові правила для кемперів мають набути чинності 26 листопада 2029 року. Отже, для автомобілів на альтернативному паливі та кемперів передбачені різні строки запровадження змін.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПольща
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