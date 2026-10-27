ЄС спрямує державам-членам блоку €4,7 млрд на відшкодування витрат за допомогу Україні

Рада Європейського Союзу ухвалила пакет із восьми рішень, які дають змогу спрямувати €4,7 млрд із Європейського фонду миру на часткове відшкодування витрат держав-членів на військову допомогу Україні. Крім того, передбачено додаткові €230 млн на військову навчальну місію ЄС EUMAM Ukraine.
Рішення є частиною реалізації домовленості держав-членів від 25 вересня про надання 6,6 мільярда євро для України в межах Європейського фонду миру.
Угода також передбачає надання Україні 1 мільярда євро нової військової допомоги та подальше посилення навчання українських військових у межах місії EUMAM Ukraine у 2027 році.
Загальний обсяг підтримки ЄС сягнув €10,8 млрд
Загальна підтримка ЄС Україні в межах Європейського фонду миру (EPF) до 10,8 мільярда євро, включаючи 9,9 мільярда євро на відшкодування військової допомоги, наданої державами-членами, та 950 мільйонів євро на військовий вишкіл EUMAM.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що із приблизно 100 мільярдів євро допомоги, наданих Німеччиною від січня 2022 року, лише 41 мільярд пішов безпосередньо в Україну. Із частини фінансування розміром 43,3 мільярда євро, призначеної цивільній допомозі, 35,9 мільярда євро було витрачено в Німеччині. Найбільше грошей пішло на допомогу українським біженцям — 27,45 мільярда євро.