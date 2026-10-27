0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС спрямує державам-членам блоку €4,7 млрд на відшкодування витрат за допомогу Україні

Світ
12
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Загальний обсяг підтримки ЄС сягнув €10,8 млрд
Загальний обсяг підтримки ЄС сягнув €10,8 млрд
Рада Європейського Союзу ухвалила пакет із восьми рішень, які дають змогу спрямувати €4,7 млрд із Європейського фонду миру на часткове відшкодування витрат держав-членів на військову допомогу Україні. Крім того, передбачено додаткові €230 млн на військову навчальну місію ЄС EUMAM Ukraine.
Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

На що спрямують кошти

Рішення є частиною реалізації домовленості держав-членів від 25 вересня про надання 6,6 мільярда євро для України в межах Європейського фонду миру.
Угода також передбачає надання Україні 1 мільярда євро нової військової допомоги та подальше посилення навчання українських військових у межах місії EUMAM Ukraine у ​​2027 році.

Загальний обсяг підтримки ЄС сягнув €10,8 млрд

Загальна підтримка ЄС Україні в межах Європейського фонду миру (EPF) до 10,8 мільярда євро, включаючи 9,9 мільярда євро на відшкодування військової допомоги, наданої державами-членами, та 950 мільйонів євро на військовий вишкіл EUMAM.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що із приблизно 100 мільярдів євро допомоги, наданих Німеччиною від січня 2022 року, лише 41 мільярд пішов безпосередньо в Україну. Із частини фінансування розміром 43,3 мільярда євро, призначеної цивільній допомозі, 35,9 мільярда євро було витрачено в Німеччині. Найбільше грошей пішло на допомогу українським біженцям — 27,45 мільярда євро.
За матеріалами:
hromadske
ЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems