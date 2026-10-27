ЄС спрямує державам-членам блоку €4,7 млрд на відшкодування витрат за допомогу Україні

Рада Європейського Союзу ухвалила пакет із восьми рішень, які дають змогу спрямувати €4,7 млрд із Європейського фонду миру на часткове відшкодування витрат держав-членів на військову допомогу Україні. Крім того, передбачено додаткові €230 млн на військову навчальну місію ЄС EUMAM Ukraine.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

На що спрямують кошти

Рішення є частиною реалізації домовленості держав-членів від 25 вересня про надання 6,6 мільярда євро для України в межах Європейського фонду миру.

Угода також передбачає надання Україні 1 мільярда євро нової військової допомоги та подальше посилення навчання українських військових у межах місії EUMAM Ukraine у ​​2027 році.

Загальний обсяг підтримки ЄС сягнув €10,8 млрд

Загальна підтримка ЄС Україні в межах Європейського фонду миру (EPF) до 10,8 мільярда євро, включаючи 9,9 мільярда євро на відшкодування військової допомоги, наданої державами-членами, та 950 мільйонів євро на військовий вишкіл EUMAM.