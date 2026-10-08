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Понад третина німецької допомоги Україні з 2022 року була витрачена в самій Німеччині — Кільський інститут

Казна та Політика
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Більшість цивільної допомоги витратили в Німеччині
Більшість цивільної допомоги витратили в Німеччині
Із приблизно 100 мільярдів євро допомоги, наданих Німеччиною від січня 2022 року, лише 41 мільярд пішов безпосередньо в Україну.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на аналіз Кільського інституту світової економіки в Німеччині.

Більшість цивільної допомоги витратили в Німеччині

Із частини фінансування розміром 43,3 мільярда євро, призначеної цивільній допомозі, 35,9 мільярда євро було витрачено в Німеччині. Найбільше грошей пішло на допомогу українським біженцям — 27,45 мільярда євро.
Ще 7,15 мільярда євро надійшли до німецьких федеральних земель та муніципалітетів на їхнє розміщення та підтримку. 1,3 мільярда євро виділено для підтримки німецьких компаній, які ведуть бізнес в Україні.
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Тільки 7,4 мільярда євро з цієї суми надійшло до України: 6,3 мільярда євро витратили на гуманітарну та енергетичну допомогу, а 1 мільярд євро став внеском на рахунок для української держави, яким керує Міжнародний валютний фонд (МВФ).
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Військова допомога

Уряд Німеччини повідомляв, що частина фінансування, призначена для військової допомоги Україні, становить 57,6 мільярда євро. Однак, за даними інституту, Німеччина надала приблизно 22,7 мільярда євро військової допомоги Україні між 2022 і 2025 роками.
Ще 11,6 мільярда євро було виділено на 2026 рік. Додаткові 22 мільярди євро становлять майбутні зобов’язання. Зокрема, з них 10,1 мільярда євро становлять обов’язкову до виконання обіцянку, а 12 мільярдів євро — дозволи на виконання зобов’язань.
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Таким чином, загальна сума військової допомоги, яку можна перевірити, становить 56,3 мільярда євро — на 1,3 мільярда євро менше, ніж цифра, про яку повідомив уряд Німеччини.
У Кільському інституті наголосили, що німецький уряд не надає жодної інформації про те, як розподілена сума, призначена на військову підтримку Україні.
За матеріалами:
suspilne.media
НімеччинаГуманітарна допомогаСоціальна допомогаФінансова допомога
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