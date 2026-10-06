Скільки грошей отримав держбюджет України за 9 місяців (інфографіка)

Загалом за підсумками вересня до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 518,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

У вересні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 195,9 млрд грн. Основну частину доходів забезпечили податкові та митні платежі, ще 34,5 млрд грн Україна отримала у вигляді міжнародної грантової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Надходження до держбюджету у вересні

Серед платежів, за справлянням яких стежать податкові та митні органи, найбільші надходження у вересні забезпечили:

57,2 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

36,9 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 46,8 млрд грн, відшкодовано — 9,9 млрд грн);

24,0 млрд грн — акцизного податку;

20,3 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб;

5,9 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

4,3 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

3,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Ще одним важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у вересні стали кошти міжнародної допомоги у формі грантів у розмірі 34,5 млрд грн.

Загалом за підсумками вересня до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 518,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

У вересні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 195,9 млрд грн, www.mof.gov.ua

Доходи держбюджету за дев’ять місяців

За січень-вересень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,49 трлн грн.

Серед платежів, за справлянням яких стежать податкові та митні органи, основні надходження становили:

491 млрд грн — податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

270 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

266,3 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір*;

255,2 млрд грн — податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 426,1 млрд грн, відшкодовано — 170,9 млрд грн);

231,1 млрд грн — акцизний податок;

57,1 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;

48,6 млрд грн — ввізне та вивізне мито;

39,1 млрд грн — рентна плата за користування надрами.

У січні-вересні важливими джерелами доходів загального фонду державного бюджету також стали кошти міжнародної грантової допомоги — 604 млрд грн. Крім того, у квітні та травні до бюджету перерахували частину прибутку Національного банку України в сумі 146,1 млрд грн.

Загалом за січень-вересень до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 4,12 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Касові видатки державного бюджету за цей період становили 4,78 трлн грн, зокрема із загального фонду — 3,27 трлн грн.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-вересні становили 569,9 млрд грн. Із них 67,2 млрд грн надійшло у вересні.

За січень-вересень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,49 трлн грн, www.mof.gov.ua

Державні запозичення

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2026 року становили 717,2 млрд грн, або 58,3% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 362,1 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 55 млрд грн (450 млн дол. США та 691 млн євро). Ха рахунок випуску військових ОВДП залучено 130,9 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 355,07 млрд грн (або близько $8 млрд), зокрема:

126,13 млрд грн (2,44 млрд євро) — надходження коштів від ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

96,1 млрд грн (1,6 млрд СПЗ) — надходження коштів МВФ;

44,6 млрд грн (1 млрд дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту «Перша позика на політику розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні» (DPO);

37,4 млрд грн (0,84 млрд дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace);

26,9 млрд грн (598,75 млн дол. США, у тому числі Японія — 300 млн дол. США, Велика Британія — 298,75 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках Угоди про позику «Проєкт у сфері соціального захисту задля охоплення, стійкості, інновацій та трансформації» (Spirit);

12,1 млрд грн (0,24 млрд євро) — надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління» (Peace);

5 млрд грн (111,5 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій» (Thrive);

2,7 млрд грн (60 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках третього додаткового фінансування до Програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (Learn);

2,03 млрд грн (46,7 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (Surge);

1,48 млрд грн (28,5 млн євро) — надходження коштів позики БРРЄ в рамках проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine);

0,36 млрд грн (8,1 млн дол. США) — надходження коштів позики МАР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (Learn));

0,26 млрд грн (5,95 млн дол. США) — надходження коштів позики МАР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (Surge).

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2026 року становили 717,2 млрд грн, www.mof.gov.ua