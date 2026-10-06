Скільки грошей отримав держбюджет України за 9 місяців (інфографіка)
Надходження до держбюджету у вересні
- 57,2 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 36,9 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 46,8 млрд грн, відшкодовано — 9,9 млрд грн);
- 24,0 млрд грн — акцизного податку;
- 20,3 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб;
- 5,9 млрд грн — ввізного та вивізного мита;
- 4,3 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
- 3,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.
Доходи держбюджету за дев’ять місяців
- 491 млрд грн — податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 270 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 266,3 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір*;
- 255,2 млрд грн — податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 426,1 млрд грн, відшкодовано — 170,9 млрд грн);
- 231,1 млрд грн — акцизний податок;
- 57,1 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;
- 48,6 млрд грн — ввізне та вивізне мито;
- 39,1 млрд грн — рентна плата за користування надрами.
Державні запозичення
- 126,13 млрд грн (2,44 млрд євро) — надходження коштів від ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;
- 96,1 млрд грн (1,6 млрд СПЗ) — надходження коштів МВФ;
- 44,6 млрд грн (1 млрд дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту «Перша позика на політику розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні» (DPO);
- 37,4 млрд грн (0,84 млрд дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace);
- 26,9 млрд грн (598,75 млн дол. США, у тому числі Японія — 300 млн дол. США, Велика Британія — 298,75 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках Угоди про позику «Проєкт у сфері соціального захисту задля охоплення, стійкості, інновацій та трансформації» (Spirit);
- 12,1 млрд грн (0,24 млрд євро) — надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління» (Peace);
- 5 млрд грн (111,5 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій» (Thrive);
- 2,7 млрд грн (60 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках третього додаткового фінансування до Програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (Learn);
- 2,03 млрд грн (46,7 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (Surge);
- 1,48 млрд грн (28,5 млн євро) — надходження коштів позики БРРЄ в рамках проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine);
- 0,36 млрд грн (8,1 млн дол. США) — надходження коштів позики МАР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (Learn));
- 0,26 млрд грн (5,95 млн дол. США) — надходження коштів позики МАР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (Surge).
Україна зазнає «болючої» втрати, якщо вступить до ЄС: чому так (The Financial Times)
Понад 51% нафтопереробних потужностей ворога виведено з ладу
Передача будинків і гуртожитків для ВПО в оренду за 1 грн: президент підписав закон
НАЗК виявило корупційні ризики у системі техогляду авто: що пропонують змінити
Для неповнолітніх збільшать дозволену тривалість робочого часу — деталі законопроєкту
Підласа запропонувала прибрати «Національний кешбек» із держбюджету-2027