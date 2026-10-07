Україна отримала ще 1,2 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«З урахуванням цього траншу загальний обсяг оборонного фінансування, отриманого Україною за програмою, сягнув майже 13 млрд євро», — зазначив очільник уряду.

За його словами, Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого програмою фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі.

«Дякую президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення нашої обороноздатності», — наголосив прем’єр-міністр.

Що відомо про цю програму

Ukraine Support Loan (USL) — програма ЄС на 2026−2027 роки із загальним фінансуванням до 90 млрд євро. Із цієї суми:

60 млрд єво передбачено на оборонні потреби та розвиток оборонно-промислового потенціалу України, зокрема закупівлю дронів,

ще 30 млрд євро — на бюджетну підтримку через макрофінансову допомогу та Ukraine Facility.

Позику планують погашати за рахунок майбутніх репарацій від росії. Перший транш у 3,2 млрд євро Україна отримала в червні 2026 року. 18 вересня ЄС виділив Україні 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів у межах Ukraine Support Loan.

майже 2,9 млрд євро в межах восьмого траншу за програмою Ukraine Facility. Із цієї суми близько 800 млн євро вперше надійшло через механізм Ukraine Support Loan. Ці кошти спрямовують на: Зазначимо, що нещодавно Україна отримала від ЄСв межах восьмого траншу за програмою Ukraine Facility. Із цієї суми близько 800 млн євро вперше надійшло через механізм Ukraine Support Loan. Ці кошти спрямовують на: