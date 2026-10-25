Названо головні туристичні тренди 2027 року

З року в рік у світі набирають популярність нові формати відпочинку. Ось і на 2027 рік експерти у сфері подорожей прогнозують кілька нових тенденцій.

Згідно зі свіжим звітом Unpack '27 від Expedia Group, наступного року особливою популярністю серед туристів користуватимуться чотири туристичні тренди.

Головні туристичні тренди 2027 року

Повернення в дитинство

Цей формат відпочинку передбачає відмову від дорослих обов’язків заради радісних, безтурботних і ностальгічних подорожей.

За даними Expedia, у 2027 році подорож у стилі «анти-дорослішання» (Un-Adulting) планують обрати 57% мандрівників, а серед представників поколінь зумерів та міленіалів цей показник сягає 71%.

Туристична індустрія активно реагує на цей попит: створюються нові пропозиції, спеціально розроблені для «дитячого» відпочинку дорослих — від лаунж-зони GEO-82 у парку EPCOT (Walt Disney World), призначеної лише для дорослих, до нічних заходів Halloween Horror Nights у Universal Studios Japan, що також орієнтовані виключно на дорослу аудиторію.

Короткі вилазки між повноцінними відпустками

Кількість пошукових запитів на сайті Hotels.com, що стосуються проживання протягом однієї ночі, зросла майже на 10% порівняно з минулим роком, а інтерес у соціальних мережах до таких 24-годинних поїздок збільшився на 12%.

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Серед основних причин, через які мандрівники вирушають у подібні «міні-подорожі» (Trip Snacking), — святкування важливої життєвої події (34%), відвідування концерту, шоу або спортивного заходу (32%), а також необхідність швидко «перезавантажитися» у перерві між більш тривалими поїздками (28%).

Готичні вихідні

Згідно з даними Hotels.com, у 2027 році набирають популярності «готичні» готелі — місця з похмурою, драматичною естетикою.

Інтерес до них стрімко зростає: 65% мандрівників хотіли б зупинитися в готелі в готичному стилі, а серед зумерів і міленіалів цей показник сягає 71%.

Причому зараз «готичні» напрямки, натхненні жанром темного фентезі та популярними сюжетами в культурі, стали цілорічним трендом, а не лише темою виключно під Гелловін.

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Серед причин вибору таких готелів — інтерес до історичних будівель із багатим минулим (46%), а також до місць, пов’язаних із фольклором, легендами чи чимось надприродним (35%).

Сет-джеттинг. Хоча подорожі місцями, пов’язаними з популярними фільмами та серіалами, не є новим трендом, у 2027 році цей формат відпочинку все ж трохи зміниться: туристи дедалі частіше прагнуть відвідати такі місця ще до їхньої появи на екранах.

Майже половина респондентів заявили, що заздалегідь шукають інформацію або бронюють подорожі до локацій, які з’являться у проектах, що ще не вийшли на екрани — серед зумерів та міленіалів цей показник сягає 58%.

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Так, кількість пошукових запитів, пов’язаних із Монако, зросла більш ніж на 120% через 30 днів після того, як стало відомо, що зйомки шостого сезону серіалу «Емілі в Парижі» відбудуться саме там.

А кількість згадок про Маямі в контексті подорожей збільшилася на 64% порівняно з минулим роком — на тлі новин про перезапуск серіалу «Поліція Маямі».