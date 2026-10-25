ТОП-10 найкращих країн світу для життя

6 із 10 найкращих країн світу для життя знаходяться у Європі, Фото: magnific

За версією Nomad Lifestyle Index, найкращою країною світу для життя визнали Монако. До трійки лідерів також увійшли Андорра та Об’єднані Арабські Емірати. Загалом у першій десятці переважають європейські країни.

Про це свідчить рейтинг Nomad Capitalist, пише Euronews.

Аналітики оцінювали 63 напрямки за п’ятьма основними критеріями: природа та клімат, податки, умови проживання та доступ до країни, безпека та свобода, а також якість життя та інфраструктура.

Найкращі країни для життя в Європі

Лідер рейтингу стало Монако. Країна посіла перше місце завдяки високим показникам якості життя та інфраструктури. За цим критерієм країна отримала максимальні 100 балів. Також вона має високі оцінки за безпеку та свободу.

На другому місці — Андорра, яку високо оцінили за рівень безпеки та свободи. Серед європейських країн, представлених у дослідженні, тут також відзначили найчистіше повітря. Водночас отримати громадянство Андорри складно: для цього потрібно прожити в країні 20 років і скласти іспити з мови та історії.

Мальта посіла четверте місце завдяки сильному паспорту та можливості отримати громадянство через натуралізацію за п’ять років. Однак її підсумкову оцінку знизили податкові умови та показники якості життя й інфраструктури.

Португалія посіла п’яте місце, отримавши високі оцінки за безпеку, умови проживання та податки, але втратила бали через природні ризики, зокрема екстремальні погодні явища, пов’язані зі зміною клімату.

Кіпр посів шосте місце та став одним із лідерів за умовами проживання й доступом до країни. Водночас його оцінки за якість життя, інфраструктуру та якість повітря були нижчими.

До першої десятки також увійшла Швейцарія, яка отримала високі оцінки за безпеку та свободу.

ТОП-10 найкращих місць для життя у світі: