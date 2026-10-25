0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найкращих країн світу для життя

Світ
342
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
6 із 10 найкращих країн світу для життя знаходяться у Європі
6 із 10 найкращих країн світу для життя знаходяться у Європі, Фото: magnific
За версією Nomad Lifestyle Index, найкращою країною світу для життя визнали Монако. До трійки лідерів також увійшли Андорра та Об’єднані Арабські Емірати. Загалом у першій десятці переважають європейські країни.
Про це свідчить рейтинг Nomad Capitalist, пише Euronews.
Аналітики оцінювали 63 напрямки за п’ятьма основними критеріями: природа та клімат, податки, умови проживання та доступ до країни, безпека та свобода, а також якість життя та інфраструктура.

Найкращі країни для життя в Європі

Лідер рейтингу стало Монако. Країна посіла перше місце завдяки високим показникам якості життя та інфраструктури. За цим критерієм країна отримала максимальні 100 балів. Також вона має високі оцінки за безпеку та свободу.
На другому місці — Андорра, яку високо оцінили за рівень безпеки та свободи. Серед європейських країн, представлених у дослідженні, тут також відзначили найчистіше повітря. Водночас отримати громадянство Андорри складно: для цього потрібно прожити в країні 20 років і скласти іспити з мови та історії.
Мальта посіла четверте місце завдяки сильному паспорту та можливості отримати громадянство через натуралізацію за п’ять років. Однак її підсумкову оцінку знизили податкові умови та показники якості життя й інфраструктури.
Португалія посіла п’яте місце, отримавши високі оцінки за безпеку, умови проживання та податки, але втратила бали через природні ризики, зокрема екстремальні погодні явища, пов’язані зі зміною клімату.
Кіпр посів шосте місце та став одним із лідерів за умовами проживання й доступом до країни. Водночас його оцінки за якість життя, інфраструктуру та якість повітря були нижчими.
До першої десятки також увійшла Швейцарія, яка отримала високі оцінки за безпеку та свободу.
ТОП-10 найкращих місць для життя у світі:
  1. Монако.
  2. Андорра.
  3. Об’єднані Арабські Емірати.
  4. Мальта.
  5. Португалія.
  6. Кіпр.
  7. Сінгапур.
  8. Кайманові острови.
  9. Нова Зеландія.
  10. Швейцарія.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems