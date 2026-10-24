Скільки грошей залишається у європейців після сплати за оренду житла
Однієї зарплати недостатньо, щоб самостійно орендувати трикімнатну квартиру в центрі багатьох європейських міст. Водночас у працюючої пари після оплати житла може залишатися від 253 євро в Лісабоні до 9140 євро в Цюриху.
Про це пише Euronews.
Дослідницький інститут Deutsche Bank порівняв доходи та витрати на житло у 28 європейських містах. У звіті Mapping the World’s Prices 2026 дослідники розрахували, скільки коштів залишається у пари з двома середніми зарплатами після оплати оренди трикімнатної квартири в центрі.
У яких європейських містах після оренди залишається найбільше грошей
Лідерами рейтингу стали швейцарські міста. У Цюриху, попри найдорожчу оренду серед 28 міст (5 502 євро), парам після оплати житла залишається найбільше — 9 140 євро на місяць. Це пояснюється найвищою середньою чистою зарплатою — 7 321 євро.
На другому місці — швейцарське місто Женева, де після сплати оренди у пари залишається 8783 євро. Це також повʼязано з високими доходами: середня чиста зарплата становить 6 516 євро на місяць.
Третю позицію посів Люксембург із залишком 5 890 євро. Середня зарплата там сягає 4 548 євро, а оренда коштує 3 206 євро.
ТОП-10 міст Європи, де після оренди житла у пари залишається найбільше грошей:
- Цюрих — 9 140 євро;
- Женева — 8783 євро;
- Люксембург — 5 890 євро;
- Бірмінгем — 5 238 євро;
- Копенгаген — 5 233 євро;
- Осло — 4 926 євро;
- Франкфурт — 4 786 євро
- Мюнхен — 4 575 євро;
- Амстердам — 4 431 євро;
- Відень — 3 709 євро.
У яких містах оренда «зʼїдає» найбільше
Найменше коштів після сплати оренди залишається у жителів Південної Європи. У 11 європейських містах оренда квартири в центрі перевищує одну чисту зарплату.
Найбільший розрив зафіксували в Лісабоні. Там оренда на 82% перевищує один середній дохід, а після оплати житла у пари залишається лише 253 євро на місяць.
У Стамбулі залишок ще менший — 353 євро. За середньої чистої зарплати 1 027 євро оренда коштує 1 701 євро.
Після сплати оренди парам залишається 697 євро в Мілані, 1 148 євро в Афінах і 1 265 євро в Римі.
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