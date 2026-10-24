0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки грошей залишається у європейців після сплати за оренду житла

Світ
236
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
У Цюриху після оренди житла парам залишається понад €9 тисяч на місяць
У Цюриху після оренди житла парам залишається понад €9 тисяч на місяць, Фото: magnific
Однієї зарплати недостатньо, щоб самостійно орендувати трикімнатну квартиру в центрі багатьох європейських міст. Водночас у працюючої пари після оплати житла може залишатися від 253 євро в Лісабоні до 9140 євро в Цюриху.
Про це пише Euronews.
Дослідницький інститут Deutsche Bank порівняв доходи та витрати на житло у 28 європейських містах. У звіті Mapping the World’s Prices 2026 дослідники розрахували, скільки коштів залишається у пари з двома середніми зарплатами після оплати оренди трикімнатної квартири в центрі.

У яких європейських містах після оренди залишається найбільше грошей

Лідерами рейтингу стали швейцарські міста. У Цюриху, попри найдорожчу оренду серед 28 міст (5 502 євро), парам після оплати житла залишається найбільше — 9 140 євро на місяць. Це пояснюється найвищою середньою чистою зарплатою — 7 321 євро.
На другому місці — швейцарське місто Женева, де після сплати оренди у пари залишається 8783 євро. Це також повʼязано з високими доходами: середня чиста зарплата становить 6 516 євро на місяць.
Третю позицію посів Люксембург із залишком 5 890 євро. Середня зарплата там сягає 4 548 євро, а оренда коштує 3 206 євро.
ТОП-10 міст Європи, де після оренди житла у пари залишається найбільше грошей:
  1. Цюрих — 9 140 євро;
  2. Женева — 8783 євро;
  3. Люксембург — 5 890 євро;
  4. Бірмінгем — 5 238 євро;
  5. Копенгаген — 5 233 євро;
  6. Осло — 4 926 євро;
  7. Франкфурт — 4 786 євро
  8. Мюнхен — 4 575 євро;
  9. Амстердам — 4 431 євро;
  10. Відень — 3 709 євро.

У яких містах оренда «зʼїдає» найбільше

Найменше коштів після сплати оренди залишається у жителів Південної Європи. У 11 європейських містах оренда квартири в центрі перевищує одну чисту зарплату.
Найбільший розрив зафіксували в Лісабоні. Там оренда на 82% перевищує один середній дохід, а після оплати житла у пари залишається лише 253 євро на місяць.
Скільки грошей залишається у європейських пар після сплати оренди житла
Скільки грошей залишається у європейських пар після сплати оренди житла
У Стамбулі залишок ще менший — 353 євро. За середньої чистої зарплати 1 027 євро оренда коштує 1 701 євро.
Після сплати оренди парам залишається 697 євро в Мілані, 1 148 євро в Афінах і 1 265 євро в Римі.
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаЄвропа
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems