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Як змінився реальний дохід та заощадження домогосподарств в ЄС (інфографіка)

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Як змінився реальний дохід та заощадження домогосподарств в ЄС (інфографіка)
Як змінився реальний дохід та заощадження домогосподарств в ЄС (інфографіка)
У 2 кварталі 2026 року реальний дохід домогосподарств на душу населення в єврозоні зріс на 0,1% після зростання на 0,1% у першому кварталі 2026 року.
Про це повідомляє ec.europa.
За той самий період реальне споживання домогосподарств на душу населення зросло на 0,3% після того, як у попередньому кварталі залишалося стабільним.
Ці дані отримані з детального набору сезонно скоригованих квартальних рахунків європейського сектору, опублікованих Євростатом, статистичним управлінням Європейського Союзу.
Як змінився реальний дохід та заощадження домогосподарств в ЄС (інфографіка)
У ЄС загалом реальний дохід домогосподарств на душу населення зріс на 0,1% у другому кварталі 2026 року після зростання на 0,3% у першому кварталі 2026 року. Водночас реальне споживання домогосподарств на душу населення зросло на 0,4% після зниження на 0,1% у попередньому кварталі.
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Причини

Протягом 2 кварталу 2026 року незначне зростання реального доходу домогосподарств на душу населення в єврозоні пояснюється головним чином позитивним внеском чистого доходу від власності та інших чистих поточних трансфертів.
Тоді як в ЄС — оплатою праці працівників та соціальними виплатами, крім соціальних трансфертів у натуральній формі.
Найбільшим негативним фактором у єврозоні був валовий операційний профіцит та валовий змішаний дохід, тоді як в ЄС це були поточні податки та чисті соціальні внески.
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Норма заощаджень домогосподарств знизилася

У другому кварталі 2026 року рівень заощаджень знизився на 0,2 процентного пункту (п.п.) у єврозоні та на 0,3 п.п. у ЄС порівняно з попереднім кварталом.
Серед держав-членів, за якими опубліковані дані, рівень заощаджень домогосподарств зріс у чотирьох державах-членах та знизився в одинадцяти.

Найбільше зростання

Спостерігалося у Польщі та Чехії (+0,6 в.п. в обох).
Водночас найбільше зниження спостерігалося у Фінляндії (-1,6 в.п.), Угорщині (-1,4 в.п.) та
Як змінився реальний дохід та заощадження домогосподарств в ЄС (інфографіка)
Раніше ми писали, де в ЄС найдешевший продуктовий кошик.
Продуктовий кошик найдорожчий у Швейцарії — 137,90 євро, тоді як у Молдові найдешевший — 41,10 євро. Румунія (66,7) є найдешевшою країною для продуктів харчування, ціни на 33,3% нижчі за середній показник по ЄС.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
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