Як змінився реальний дохід та заощадження домогосподарств в ЄС (інфографіка)

У 2 кварталі 2026 року реальний дохід домогосподарств на душу населення в єврозоні зріс на 0,1% після зростання на 0,1% у першому кварталі 2026 року.

Про це повідомляє ec.europa.

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За той самий період реальне споживання домогосподарств на душу населення зросло на 0,3% після того, як у попередньому кварталі залишалося стабільним.

Ці дані отримані з детального набору сезонно скоригованих квартальних рахунків європейського сектору, опублікованих Євростатом, статистичним управлінням Європейського Союзу.

У ЄС загалом реальний дохід домогосподарств на душу населення зріс на 0,1% у другому кварталі 2026 року після зростання на 0,3% у першому кварталі 2026 року. Водночас реальне споживання домогосподарств на душу населення зросло на 0,4% після зниження на 0,1% у попередньому кварталі.

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Причини

Протягом 2 кварталу 2026 року незначне зростання реального доходу домогосподарств на душу населення в єврозоні пояснюється головним чином позитивним внеском чистого доходу від власності та інших чистих поточних трансфертів.

Тоді як в ЄС — оплатою праці працівників та соціальними виплатами, крім соціальних трансфертів у натуральній формі.

Найбільшим негативним фактором у єврозоні був валовий операційний профіцит та валовий змішаний дохід, тоді як в ЄС це були поточні податки та чисті соціальні внески.

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Норма заощаджень домогосподарств знизилася

У другому кварталі 2026 року рівень заощаджень знизився на 0,2 процентного пункту (п.п.) у єврозоні та на 0,3 п.п. у ЄС порівняно з попереднім кварталом.

Серед держав-членів, за якими опубліковані дані, рівень заощаджень домогосподарств зріс у чотирьох державах-членах та знизився в одинадцяти.

Найбільше зростання

Спостерігалося у Польщі та Чехії (+0,6 в.п. в обох).

Водночас найбільше зниження спостерігалося у Фінляндії (-1,6 в.п.), Угорщині (-1,4 в.п.) та

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