ПДВ на посилки з AliExpress, Temu та Amazon: Смілянський розповів, що зміниться з липня 2027 року

З 1 липня 2027 року в Україні мають запрацювати нові правила оподаткування міжнародних посилок. Порядок сплати ПДВ і митних зборів залежатиме від того, чи інтегрований закордонний маркетплейс з українськими системами. Для покупців AliExpress і Temu процес замовлення майже не зміниться, тоді як клієнтам Amazon, імовірно, доведеться самостійно сплачувати податок через мобільний застосунок.

Про це розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський під час ефіру YouTube-проєкту Business Breakfast від видання Forbes Ukraine.

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За його словами, «Укрпошта» долучилася до розроблення документа приблизно за чотири місяці до його ухвалення, щоб усунути вимоги, які могли б ускладнити логістику.

Зокрема, з документа вдалося виключити норму, яка зобов’язувала б кожну іноземну торговельну платформу відкривати дочірню компанію в Україні та реєструватися місцевим платником податків.

Як оподатковуватимуть посилки з AliExpress і Temu

Для користувачів популярних китайських платформ на кшталт AliExpress та Temu, де щомісяця роблять замовлення близько трьох мільйонів українців, процес покупки майже не зміниться. Ці майданчики вже мають налагоджену цифрову взаємодію з поштовим оператором.

Коли відправлення вирушає з Китаю, митниця автоматично отримує дані для оцінки ризиків та перевірки лімітів. За новими правилами, ПДВ буде одразу закладено у вартість товару на сайті, а мито можна буде сплатити в застосунку Укрпошти без паперової тяганини.

За оцінками Смілянського, середня вартість посилки з китайських платформ становить близько 10−11 доларів — зазвичай це дрібні гаджети, чохли для телефонів або базові елементи одягу. Після введення податку кінцева ціна такого стандартного кошика зросте орієнтовно на $2.

Як сплачуватимуть податки покупці Amazon

Зовсім інша ситуація очікує на клієнтів американського Amazon. Платформа не планує програмно інтегруватися з українською митницею через порівняно невеликий обсяг локального ринку.

Відповідно, покупець отримуватиме сповіщення у мобільному застосунку з вимогою самостійно сплатити 20% ПДВ. Якщо платіж не надійде, система автоматично поверне посилку відправнику.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що рпезидент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають скасування податкових пільг для міжнародних посилок вартістю до €150 та автоматичний обмін інформацією про доходи користувачів цифрових платформ із податковою службою.

Документ пропонує скасувати чинне звільнення від ПДВ для міжнародних відправлень вартістю до €150 (приблизно 7 724 грн), які до цього податком не обкладалися. Тобто податок поширюватиметься і на недорогі покупки з іноземних онлайн-платформ, зокрема таких як Temu та AliExpress.