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У Києві обмежать підвищення цін на таксі під час тривог

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Меморандум з операторами передбачає граничне підвищення вартості поїздки
Меморандум з операторами передбачає граничне підвищення вартості поїздки
Міністерство з відновлення та Міністерство економіки підписали меморандум із сервісами Bolt, Uklon, Uber та OPTI, який передбачає обмеження зростання вартості поїздок у Києві під час повітряних тривог, зупинки громадського транспорту, зокрема метрополітену, та інших надзвичайних ситуацій, що впливають на транспортне сполучення столиці.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Розраховуємо на відповідальну позицію операторів та долучення інших учасників ринку», — зазначив прем’єр-міністр України Сергій Корецький та зауважив, що уряд уважно стежитиме за виконанням правил.

На скільки зможуть підвищуватися ціни на таксі

Меморандум з операторами передбачає граничне підвищення вартості поїздки — не більше ніж на 75% від базового тарифу.
Наприклад, якщо базовий тариф за звичайних умов без тривог, заторів тощо — з точки, А в точку Б становить умовно 200 грн, то максимальна плата буде 350 грн. Якщо 300 грн — то максимум 525 грн.
Пасажири зберігатимуть можливість самостійно регулювати ціну, але будуть також встановлені граничні межі.

Як довго діятимуть обмеження

Обмеження діятиме щонайменше дві години після відбою повітряної тривоги червоного рівня або до відновлення нормальної роботи громадського транспорту та руху мостами. Саме в цей період попит на поїздки часто залишається найвищим.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що вартість поїздок на таксі в Україні може зрости через, зокрема, ціну пального та кількість водіїв на лінії. Ціноутворення в таксі динамічне і залежить, насамперед, від балансу попиту та пропозиції в конкретний момент. На тариф впливають одразу кілька факторів: погодні умови, години пік, повітряні тривоги, зупинки громадського транспорту та загальна ситуація в місті. Таким чином система автоматично реагує на зміни балансу попиту та пропозиції, що й формує кінцеву вартість поїздки.
Також ми писали, що агрегатори таксі наразі не мають юридичних механізмів для бронювання водіїв від мобілізації, оскільки ті не є штатними працівниками компаній.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КиївКабмін
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