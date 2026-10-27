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Тарифи на водопостачання та водовідведення перевірятимуть за новими правилами

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Перевірки проводитимуть без виїзду на місця.
Перевірки проводитимуть без виїзду на місця.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила порядок проведення контрольних перевірок правильності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Перевірки проводитимуть без виїзду на місця.
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Як НКРЕКП перевірятиме тарифи

Документ розробили на виконання законів України від 10 лютого 2026 року № 4777-IX та від 15 вересня 2026 року № 4978-IX. Вони передбачають реалізацію повноважень НКРЕКП щодо контролю правильності встановлення тарифів на відповідні послуги уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування.
Порядком передбачено проведення планових та позапланових контрольних перевірок без виїзду на місця. Під час таких перевірок НКРЕКП здійснюватиме аналіз документів, розрахунків та інших матеріалів, на підставі яких приймалися рішення про встановлення тарифів.
Зокрема, перевірятимуться:
  • правильність формування тарифів;
  • економічна обґрунтованість витрат, включених до їх складу;
  • належність документального підтвердження відповідних розрахунків;
  • дотримання вимог законодавства під час встановлення тарифів.

Що відбуватиметься після перевірок

За результатами контрольних перевірок НКРЕКП складатиме відповідні висновки, які в разі виявлення порушень міститимуть рекомендації щодо їх усунення та врахування під час прийняття рішень про встановлення або перегляд тарифів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила Інструкцію з моніторингу у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Документ визначає порядок збору й аналізу інформації про функціонування сфери та дає змогу регулятору системно оцінювати її стан, відстежувати тенденції й своєчасно виявляти ризики, які можуть впливати на споживачів і діяльність підприємств.
Також ми розповідали, що НКРЕКП запустила дашборд із цінами та тарифами на електроенергію.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ТарифиТарифи на водопостачання
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