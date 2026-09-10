Тарифи, скарги, якість: НКРЕКП посилить моніторинг роботи водоканалів Сьогодні 08:33 Моніторинг спрямований на підвищення ефективності функціонування сфери

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила Інструкцію з моніторингу у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (ЦВВ).

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Документ визначає порядок збору й аналізу інформації про функціонування сфери та дає змогу регулятору системно оцінювати її стан, відстежувати тенденції й своєчасно виявляти ризики, які можуть впливати на споживачів і діяльність підприємств.

Що моніторитиме НКРЕКП

Моніторинг спрямований на підвищення ефективності функціонування сфери ЦВВ, виявлення негативних тенденцій і практик, які можуть призводити до порушень законодавства або негативно впливати на її розвиток, а також на інформування громадськості про стан сфери.

НКРЕКП, зокрема, моніторитиме:

прозорість діяльності підприємств;

звернення споживачів та результати їх розгляду;

тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

розроблення та виконання інвестиційних програм і реалізацію проєктів за підтримки міжнародних фінансових організацій;

надійність і безперебійність надання послуг та якість обслуговування споживачів;

дотримання підприємствами вимог законодавства;

показники та тенденції, які можуть свідчити про ризики порушень.

Яку інформацію використовуватиме регулятор

Інструкція визначає форми та періодичність подання підприємствами інформації для проведення моніторингу.

Крім того, регулятор використовуватиме дані органів державної влади та місцевого самоврядування, звернення споживачів, результати перевірок, інформацію з відкритих джерел та інші дані, отримані в межах повноважень НКРЕКП.

Результати моніторингу використовуватимуться для оцінки стану й тенденцій у сфері ЦВВ, підготовки аналітичних і статистичних матеріалів, а також обґрунтованого визначення необхідності проведення контрольних перевірок правильності встановлення тарифів.