До опалювального сезону підготували понад 114 тисяч будинків
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В Україні підготували до опалювального сезону 2026/27 понад 114 тисяч житлових будинків. Це 79,2% від запланованого обсягу робіт.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Підготовка охоплює житлові будинки, котельні та теплові мережі, системи водопостачання і водовідведення, школи, дитячі садки, заклади охорони здоров’я, а також дорожню інфраструктуру.
«Підготовка до опалювального сезону йде за планом: майже 80% житлових будинків уже готові до зими, високий рівень готовності маємо і по соціальній сфері та теплопостачанню. Водночас ми оцінюємо готовність не тільки за відсотками виконаних робіт. Наше ключове завдання — щоб громади могли стабільно забезпечувати людей теплом, водою та іншими базовими послугами в умовах можливих атак і надзвичайних ситуацій. Особливий фокус — на прифронтових регіонах, де ризики найвищі. Там мають бути резервні рішення та спроможність максимально швидко відновлювати роботу пошкоджених систем», — зазначив Микола Калашник, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
Житловий фонд та соціальна сфера
До опалювального сезону підготовлено понад 114 тисяч житлових будинків, що становить 79,2% від запланованої кількості.
Готовність об’єктів соціальної сфери становить 86,5%. Загалом підготовлено 20,6 тисячі шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров’я.
У громадах проводяться ремонти покрівель та внутрішньобудинкових систем, перевіряється стан інженерного обладнання та виконуються інші необхідні роботи для стабільного проходження зимового періоду.
Теплопостачання
У сфері теплопостачання до роботи вже підготовлено 14 194 котельні — майже 83% від плану.
Також підготовлено понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж. Тривають ремонти та заміна котлів, аварійних ділянок теплових мереж і центральних теплових пунктів. Паралельно формуються необхідні запаси палива.
Окрему увагу приділено готовності об’єктів до роботи в умовах можливих аварійних та надзвичайних ситуацій.
Водопостачання та водовідведення
Комплексна підготовка триває і на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.
До зими вже підготовлено 2 900 водопровідних насосних станцій та понад 8,3 тисячі свердловин.
Підприємства продовжують ремонтувати водопровідні та каналізаційні мережі, очисні споруди і водозабори, а також готувати обладнання до роботи в умовах підвищеного навантаження.
Підготовка доріг до зимового періоду
Дорожні служби готують спеціалізовану техніку та матеріали для зимового утримання доріг.
Наразі підготовлено 4 124 одиниці спеціалізованої техніки, відремонтовано 8,6 млн м² дорожнього покриття та заготовлено понад 1,3 млн тонн посипкових матеріалів і реагентів.
Це необхідно для оперативного реагування на снігопади, ожеледицю та інші складні погодні умови протягом зимового періоду.
Особлива увага — прифронтовим регіонам
Окремим напрямом залишається підготовка до зими прифронтових областей, де об’єкти тепло-, водопостачання та іншої критичної інфраструктури працюють під постійною загрозою російських атак.
У таких регіонах підготовка передбачає підвищені вимоги до стійкості систем, створення необхідних резервів та можливості оперативно відновлювати надання базових послуг у разі пошкоджень.
За загальними показниками готовності стоїть конкретна робота в кожній громаді — від ремонту покрівель і внутрішньобудинкових мереж до перевірки котелень, заміни аварійних трубопроводів, підготовки техніки та необхідних резервів.