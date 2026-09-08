До опалювального сезону підготували понад 114 тисяч будинків Сьогодні 18:30

Майже 80% житлових будинків готові до опалювального сезону

В Україні підготували до опалювального сезону 2026/27 понад 114 тисяч житлових будинків. Це 79,2% від запланованого обсягу робіт.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Підготовка охоплює житлові будинки, котельні та теплові мережі, системи водопостачання і водовідведення, школи, дитячі садки, заклади охорони здоров’я, а також дорожню інфраструктуру.

«Підготовка до опалювального сезону йде за планом: майже 80% житлових будинків уже готові до зими, високий рівень готовності маємо і по соціальній сфері та теплопостачанню. Водночас ми оцінюємо готовність не тільки за відсотками виконаних робіт. Наше ключове завдання — щоб громади могли стабільно забезпечувати людей теплом, водою та іншими базовими послугами в умовах можливих атак і надзвичайних ситуацій. Особливий фокус — на прифронтових регіонах, де ризики найвищі. Там мають бути резервні рішення та спроможність максимально швидко відновлювати роботу пошкоджених систем», — зазначив Микола Калашник, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Житловий фонд та соціальна сфера

До опалювального сезону підготовлено понад 114 тисяч житлових будинків, що становить 79,2% від запланованої кількості.

Готовність об’єктів соціальної сфери становить 86,5%. Загалом підготовлено 20,6 тисячі шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров’я.

У громадах проводяться ремонти покрівель та внутрішньобудинкових систем, перевіряється стан інженерного обладнання та виконуються інші необхідні роботи для стабільного проходження зимового періоду.

Теплопостачання

У сфері теплопостачання до роботи вже підготовлено 14 194 котельні — майже 83% від плану.

Також підготовлено понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж. Тривають ремонти та заміна котлів, аварійних ділянок теплових мереж і центральних теплових пунктів. Паралельно формуються необхідні запаси палива.

Окрему увагу приділено готовності об’єктів до роботи в умовах можливих аварійних та надзвичайних ситуацій.

Водопостачання та водовідведення

Комплексна підготовка триває і на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.

До зими вже підготовлено 2 900 водопровідних насосних станцій та понад 8,3 тисячі свердловин.

Підприємства продовжують ремонтувати водопровідні та каналізаційні мережі, очисні споруди і водозабори, а також готувати обладнання до роботи в умовах підвищеного навантаження.

Підготовка доріг до зимового періоду

Дорожні служби готують спеціалізовану техніку та матеріали для зимового утримання доріг.

Наразі підготовлено 4 124 одиниці спеціалізованої техніки, відремонтовано 8,6 млн м² дорожнього покриття та заготовлено понад 1,3 млн тонн посипкових матеріалів і реагентів.

Це необхідно для оперативного реагування на снігопади, ожеледицю та інші складні погодні умови протягом зимового періоду.

Особлива увага — прифронтовим регіонам

Окремим напрямом залишається підготовка до зими прифронтових областей, де об’єкти тепло-, водопостачання та іншої критичної інфраструктури працюють під постійною загрозою російських атак.

У таких регіонах підготовка передбачає підвищені вимоги до стійкості систем, створення необхідних резервів та можливості оперативно відновлювати надання базових послуг у разі пошкоджень.

За загальними показниками готовності стоїть конкретна робота в кожній громаді — від ремонту покрівель і внутрішньобудинкових мереж до перевірки котелень, заміни аварійних трубопроводів, підготовки техніки та необхідних резервів.

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