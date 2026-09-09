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Google Chrome переходить на двотижневий цикл оновлень для посилення захисту

Технології&Авто
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Новий цикл оновлень є частиною нової стратегії безпеки Chrome
Новий цикл оновлень є частиною нової стратегії безпеки Chrome
Google впроваджує зміни в графіку випуску оновлень браузера Chrome.
Про це повідомляє Engadget.
Починаючи з версії 153, яка вже доступна для настільних комп’ютерів, Android та iOS, компанія переходить до двотижневого циклу оновлень замість чотиритижневого, який діяв з 2021 року. Це означає, що нові функції та виправлення з’являтимуться у стабільній версії кожні два тижні, а не раз на місяць.

Оновлення Chrome виходитимуть частіше

Новий цикл оновлень є частиною нової стратегії безпеки Chrome. Команда розробників залучила автоматизовані інструменти штучного інтелекту на базі Gemini для виявлення та усунення вразливостей, пошук яких раніше потребував більше часу.
Скорочення часового інтервалу між виявленням проблеми, створенням патча та його доставкою до кінцевих користувачів покликане ефективніше захищати від оперативних загроз.
Крім того, частіший випуск виправлень зменшить розмір самих оновлень, що пришвидшить їхнє завантаження і встановлення.

Google залишила альтернативний канал оновлень

Для тих компаній чи користувачів, які не готові переходити на двотижневий цикл, Google залишає альтернативу — канал Extended Stable. Він передбачає щотижневі випуски виправлень безпеки та оновлення основних функцій кожні два місяці.
Згідно з новим графіком, наступна версія Chrome 154 вже запланована на 22 вересня і наразі перебуває у стадії бета-тестування.
За матеріалами:
mezha.media
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