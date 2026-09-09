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Google дає студентам рік безкоштовного AI Plus та запускає студентський хаб

Технології&Авто
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Студентка навчається
Студентка навчається
Із початком нового навчального року Google оновив Gemini та додав до нього кілька інструментів для навчання. Також для студентів в Україні доступна пропозиція з безкоштовним Google AI Plus на один рік. Вона передбачає доступ до Gemini Omni, збільшених лімітів використання Gemini та 400 ГБ хмарного сховища.
Про це йдеться у блозі Google.

Безкоштовний Google AI Plus

Тарифний план Google AI Plus надає розширений доступ до таких функцій і переваг:
  • додаток Gemini;
  • Gemini у Gmail;
  • Google Flow;
  • Google Flow Music;
  • Gemini Notebook;
  • сховище на 400 ГБ або 2 ТБ.
Google дає студентам рік безкоштовного AI Plus та запускає студентський хаб

Студентський хаб

У застосунку Gemini з’явився окремий студентський хаб, у якому зібрані навчальні інструменти. З його допомогою можна створювати конспекти, картки для запам’ятовування та тренувальні тести.
Також у Gemini доступні навчальні блокноти. Користувач може завантажити власні матеріали, наприклад конспекти лекцій, після чого система формує навчальний план для детального опрацювання теми.
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Інструмент також може запропонувати діагностичний тест, щоб визначити прогалини у знаннях, а потім створити короткі персоналізовані уроки та тести. Прогрес можна відстежувати за допомогою інтерактивної панелі.
Найближчими тижнями до навчальних нотаток мають додати графіки та зображення. За наявності відповідного дозволу Gemini також зможе додавати ключові дати — зокрема іспити та дедлайни — безпосередньо в Google Календар.

Інтерактивні моделі та дослідження голосом

Для візуального опрацювання інформації Gemini може створювати інтерактивні візуалізації. Система генерує таблиці, сітки, моделі та 3D-симуляції залежно від запиту.
Наприклад, за запитом про роботу ДНК можна отримати тривимірну модель, яку можна обертати та наближати. Серед інших прикладів — візуалізація перетворення енергії маятника або інтерактивна таблиця для аналізу cash burn rate.
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Ще одна функція — Gemini Live, яка дає змогу обговорювати навчальні завдання та матеріали голосом. Система також може працювати з матеріалами з Google Диска.
Google починає розгортати Deep Research у Gemini Live. Функція дає змогу запускати багатокрокові дослідження, а після завершення звіту — обговорювати його результати голосом, ставити додаткові запитання та уточнювати окремі деталі.
За словами Google, студентський хаб, навчальні блокноти, інтерактивні візуалізації та Deep Research у Gemini Live поступово стають доступними користувачам застосунку Gemini.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СтудентиВНЗШІGoogle
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